Meta разработала ИИ-модель, которая может переводить на сотню языков — Finance.ua
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Meta разработала ИИ-модель, которая может переводить на сотню языков

Технологии&Авто
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Meta разработала ИИ-модель, которая может переводить на сотню языков
Meta разработала ИИ-модель, которая может переводить на сотню языков
Американская компания Meta представила SeamlessM4T, модель на основе искусственного интеллекта, которая может переводить и транскрибировать на около 100 языков мира.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Мы представляем SeamlessM4T, первую универсальную мультимодальную и многоязычную модель перевода на основе искусственного интеллекта, которая позволяет людям легко общаться с помощью голосовой речи и текста, написанного на разных языках», — заявили в Meta.
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Отмечается, что SeamlessM4T поддерживает распознавание голосовой речи, перевод голосовой речи в текст, синхронный перевод, перевод текста в текст, а также перевод текста в голосовую речь с поддержкой почти 100 языков.
Единственный системный подход SeamlessM4T уменьшает количество ошибок и задержек, повышая эффективность и качество процесса перевода. Это позволяет людям, говорящим на разных языках, эффективнее общаться друг с другом" - добавили в компании.

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По материалам:
Укрінформ
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