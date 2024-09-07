Meta разрабатывает миниатюрные очки смешанной реальности — Finance.ua
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Meta разрабатывает миниатюрные очки смешанной реальности

Технологии&Авто
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Meta разрабатывает миниатюрные очки смешанной реальности
Meta разрабатывает миниатюрные очки смешанной реальности
Meta планирует изготовить новую модель очков смешанной реальности, потенциально заменив ею свои более громоздкие предыдущие модели.
Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.
Новые очки смешанной реальности должны быть запущены сотрудниками Meta под кодовым названием Puffin.
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Эта гарнитура будет значительно меньше Meta Quest и не будет нуждаться в карманных контроллерах для управления — достаточно просто жестов руками.
В отличие от большой гарнитуры Apple Vision Pro, которая может похвастаться ценой в 3500 долларов, Puffin будут гораздо доступнее и компактнее.
Новая информация об очках Puffin появилась через два месяца после того, как босс Meta Марк Цукерберг заявлял, что следующий революционный продукт компании для смешанной реальности будет больше похож на пару умных очков с голографическими дисплеями и встроенными камерами, микрофонами и динамиками.
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Подразделение Meta Reality Labs в последние несколько лет вкладывало деньги в исследования и разработки, потратив на это почти 60 миллиардов долларов с момента основания в 2019 году.
31 июля подразделение сообщило о доходе от продаж в 353 миллиона долларов. Главный финансовый директор Meta Сьюзан Ли говорит, что компания ожидает, что операционные убытки Reality Labs существенно уменьшатся в будущем с выпуском новых продуктов.
По материалам:
НВ
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