Meta представила модель ИИ Muse Spark, которая работает в 10 раз эффективнее 10.04.2026

Muse Spark рассматривают как шаг к так называемому «персональному суперинтеллекту»

Компания Meta запустила новую модель искусственного интеллекта Muse Spark, объединяющую текст, изображения и инструменты в одной системе и, по заявлению компании, требует более чем в 10 раз меньше вычислительных ресурсов по сравнению с предыдущими моделями.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Meta представила Muse Spark в качестве первой разработки своего подразделения Superintelligence Labs. Модель сочетает мультимодальное мышление и выполнение задач с помощью агентов.

Новые возможности

В отличие от предыдущих систем она может одновременно обрабатывать текст, изображения и инструменты в пределах единой среды. Также в модели используется подход, где несколько агентов мышления работают параллельно.

В компании говорят, что это помогает лучше решать сложные задачи, хотя признают, что у системы еще есть недостатки.

Muse Spark отображает общую тенденцию развития искусственного интеллекта, когда модели не только генерируют текст, но и анализируют визуальные и реальные данные.

Модель может анализировать изображения, решать задачи по STEM-дисциплинам и распознавать объекты с учетом контекста. Она также поддерживает пошаговое объяснение на основе изображений, которые в Meta называют «визуальной цепочкой мышления».

Это позволяет использовать систему для практических задач. К примеру, пользователи могут просить помочь с ремонтом техники или получать пошаговые инструкции по визуальным подсказкам. Также модель способна создавать интерактивный контент, в том числе простые игры по запросу.

В то же время в отрасли такие возможности еще работают неравномерно. Несмотря на заявления о прогрессе, стабильность работы в реальных условиях пока отстает от результатов тестов.

Одной из ключевых новаций стала функция «режим размышлений». Она запускает несколько агентов мышления одновременно, чтобы более эффективно решать сложные задачи.

Тестовые результаты

Meta сообщает, что Muse Spark набрала 58% в тесте Humanity’s Last Exam и 38% в задачах FrontierScience Research. Эти показатели оценивают способность модели к сложному мышлению, однако их сложно сравнивать между разными системами через разные методы оценивания.

В компании отмечают, что модель стала более надежной и сохраняет при этом разнообразие ответов. Также утверждается, что он лучше справляется с задачами, которых не было в учебных данных, но независимых подтверждений этому пока мало.

Разработка Muse Spark сопровождалась переменами в инфраструктуре. По словам Meta, за последние девять месяцев компания перестроила процесс обучения моделей, сосредоточившись на архитектуре, оптимизации и качестве данных.

Это, как утверждают в компании, позволило добиться подобных результатов с более чем в 10 раз меньшими вычислительными издержками по сравнению с предыдущей моделью Llama 4 Maverick.

Перспективы

Muse Spark рассматривают как шаг к так называемому «персональному суперинтеллекту» — системам, которые понимают пользовательскую среду и могут оказывать индивидуальную помощь.

Одним из первых направлений применения называют медицину. Для этого обучающие данные создавались вместе с врачами, чтобы улучшить объяснение медицинских тем.

В настоящее время Muse Spark доступна на платформах Meta, а также имеет ограниченный доступ через API для разработчиков.

Запуск модели свидетельствует об изменении конкуренции в области искусственного интеллекта. Компании сосредотачиваются не только на создании более умных моделей, но и на разработке систем, способных работать в реальном мире, хотя вопросы надежности и проверки остаются открытыми.

