Meta получит штраф ЕС в размере до 10% глобального дохода до октября — Reuters — Finance.ua
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Meta получит штраф ЕС в размере до 10% глобального дохода до октября — Reuters

Фондовый рынок
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Meta получит штраф ЕС в размере до 10% глобального дохода до октября — Reuters
Meta получит штраф ЕС в размере до 10% глобального дохода до октября — Reuters
Meta Platforms через несколько недель получит свой первый антимонопольный штраф ЕС за связь сервиса объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook.
Об этом пишет агентство Retuers со ссылкой на источники.
Решение Европейской комиссии будет принято спустя более полутора лет после того, как она обвинила американского технологического гиганта в том, что он предоставил своему сервису объявлений Facebook Marketplace несправедливое преимущество, объединив эти два сервиса вместе.
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Антимонопольный орган ЕС также заявил, что Meta злоупотребляет своим доминированием, в одностороннем порядке навязывая несправедливые торговые условия конкурирующим сервисам онлайн-объявлений, размещающих рекламу в Facebook или Instagram.
Meta может быть оштрафована на сумму до 13,4 миллиарда долларов США — или 10% ее глобального дохода в 2023 году — хотя санкции ЕС обычно намного ниже этой границы.
Комиссия предположительно вынесет свое решение в сентябре или октябре.
По материалам:
Економічна Правда
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