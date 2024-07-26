Meta получит штраф ЕС в размере до 10% глобального дохода до октября — Reuters Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

Meta получит штраф ЕС в размере до 10% глобального дохода до октября — Reuters

Meta Platforms через несколько недель получит свой первый антимонопольный штраф ЕС за связь сервиса объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook.

Об этом пишет агентство Retuers со ссылкой на источники.

Решение Европейской комиссии будет принято спустя более полутора лет после того, как она обвинила американского технологического гиганта в том, что он предоставил своему сервису объявлений Facebook Marketplace несправедливое преимущество, объединив эти два сервиса вместе.

Читайте также Meta представила новую ИИ-модель для конкуренции с OpenAI и Google

Антимонопольный орган ЕС также заявил, что Meta злоупотребляет своим доминированием, в одностороннем порядке навязывая несправедливые торговые условия конкурирующим сервисам онлайн-объявлений, размещающих рекламу в Facebook или Instagram.

Meta может быть оштрафована на сумму до 13,4 миллиарда долларов США — или 10% ее глобального дохода в 2023 году — хотя санкции ЕС обычно намного ниже этой границы.

Комиссия предположительно вынесет свое решение в сентябре или октябре.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.