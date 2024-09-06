Смартфон действительно складывается втрое: Huawei показала видео — Finance.ua

Смартфон действительно складывается втрое: Huawei показала видео Сегодня 23:25 — Фондовый рынок

Huawei готовится представить свой первый смартфон, который может складываться в три раза. Произойдет это, вероятно, 10 сентября 2024 года. Компания обнародовала первый тизер, демонстрирующий дизайн новинки. Официально подтверждено полное название гаджета — Huawei Mate XT Ultimate Design.

В видеоролике, опубликованном в китайской соцсети Weibo, снялся Энди Лау — известный гонконгский певец, актер и продюсер. Он является послом линейки Ultimate Design с момента выпуска Huawei Mate 60 RS Ultimate Design.

Mate XT выполнен в стилистике Mate 60 RS Ultimate. Устройство имеет покрытие из экокожи и восьмиугольный блок основной камеры. Подробный обзор тыльной части Mate XT раскрывает наличие четырех камер, среди которых есть перископический модуль. По предварительным данным, Mate XT будет иметь 10-дюймовый гибкий экран, процессор Kirin с поддержкой 5G, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Ожидаемая стоимость новинки в Китае — от 2250 до 2400 долларов.

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