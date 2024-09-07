Японские автопроизводители сообщили об уменьшении объемов продаж в Китае и Таиланде в июле — Finance.ua
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Японские автопроизводители сообщили об уменьшении объемов продаж в Китае и Таиланде в июле

Фондовый рынок
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Японские автопроизводители сообщили об уменьшении объемов продаж в Китае и Таиланде в июле
Японские автопроизводители сообщили об уменьшении объемов продаж в Китае и Таиланде в июле
Японские автопроизводители, много лет работающие в Китае, на фоне роста конкуренции с китайскими брендами электрокаров, сообщили о падении июльских продаж на рынках Китая и Таиланда.
Об этом сообщает NHK.
Компания Toyota заявила, что в июле продажи ее авто в Китае снизились на 6,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, примерно до 143 тысяч автомобилей. Honda пережила более тяжелое время, ее продажи упали на 41,3% до 53 тысяч единиц.
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Спад продаж японских автомобилей в Китае отражает изменение спроса в стране и быстрый рост популярности местных электромобилей.
Не в состоянии конкурировать с местными производителями электрокаров на китайском рынке, японские автомобильные бренды пересматривают свои стратегии, включающие сокращение производства в Китае или даже полный выход из этого рынка.
Похожее развитие событий наблюдается и в Таиланде, еще одном крупном рынке в Азии для японских автопроизводителей, откуда их упорно вытесняют китайцы со своими электрокарами.
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Все пять японских автопроизводителей, опубликовавших статистику за июль, заявили о падении поставок в Таиланд двузначными цифрами.
Toyota, которая имеет наибольшую долю рынка Таиланда, зафиксировала падение продаж на 12,9%, а Suzuki подверглась катастрофическому обвалу на 62,2%. Продажи Nissan упали на 49,3%, Honda — на 27,9%, Mitsubishi — на 31,2%.
Подобно Китаю в Таиланде, чтобы улучшить экономические показатели, японские автомобильные компании планируют закрывать или объединять заводы.
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По отношению к глобальным продажам в июле результаты японских автопроизводителей отличаются.
Mazda, Daihatsu, Subaru и Mitsubishi сообщили о росте благодаря оживлению спроса на их авто в Соединенных Штатах, а Toyota, Honda, Nissan и Suzuki зафиксировали падение.
По материалам:
Укрінформ
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