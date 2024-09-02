Данные из Китая и США ударили по нефти: цены на «черное золото» падают — Finance.ua

Данные из Китая и США ударили по нефти: цены на «черное золото» падают Сегодня 21:39 — Энергетика

Данные из Китая и США ударили по нефти: цены на «черное золото» падают

В понедельник цены на нефть продолжили снижение из-за ожиданий увеличения добычи странами ОПЕК+, начиная с октября, и из-за того, что признаки слабого спроса в Китае и США, являющихся крупнейшими потребителями нефти, вызвали обеспокоенность относительно будущего роста потребления. Об этом сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 61 цент, или 0,8%, до 76,32 доллара, в то время как американская WTI продемонстрировала снижение на 52 цента, или 0,7%, до 73,03 доллара за баррель.

Отметим, что на прошлой неделе Brent упала на 0,3%, в то время как падение WTI составило 1,7%. Среди причин такой динамики эксперты называют планы ОПЕК+ по повышению добычи нефти со следующего месяца.

«Есть опасения, что ОПЕК пойдет вперед и увеличит добычу с октября», — говорит рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Кроме этого, дают о себе знать беспокойства по поводу спроса в Соединенных Штатах и ​​Китае. «Слабее, чем ожидалось, индекс менеджеров по закупкам КНР, обнародованный на выходных, усиливает беспокойство относительно того, что китайская экономика не достигнет целей роста», — говорит Сикамор.

В то же время новые данные из Соединенных Штатов продемонстрировали, что потребление нефти в США замедлилось в июне до самого низкого сезонного уровня за последние несколько лет.

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что поставки сырой нефти из рф в Венгрию и Словакию через территорию Украины в июле оставались в пределах нормы, несмотря на санкции Киева против компании «Лукойл».

Отметим, что ранее в Венгрии выставили Киеву ультиматум относительно остановки транзита нефти, пригрозив блокировкой программы финансирования военной помощи.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.