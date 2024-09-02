Китай рассматривает рефинансирование ипотек более чем на 5 триллионов долларов — Finance.ua

Китай рассматривает рефинансирование ипотек более чем на 5 триллионов долларов 02.09.2024, 00:25

Падение цен на недвижимость повлекло за собой кризис в экономике, а план правительства Китая позволит владельцам жилья менять банки для получения более дешевых кредитов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай рассматривает возможность разрешить владельцам жилья рефинансировать ипотечные кредиты на сумму до 5,4 трлн долл., чтобы снизить стоимость займов для миллионов семей и стимулировать потребление.

Отмечается, что кризис на рынке недвижимости, продолжающийся уже четвертый год, потянул за собой всё — от рынка труда до потребления и благосостояния домохозяйств.

Согласно плану, домовладельцы смогут пересмотреть условия со своими нынешними кредиторами до января, когда банки обычно переоценивают ипотечные кредиты. По словам собеседников, им также будет разрешено рефинансирование в другом банке впервые со времен мирового финансового кризиса.

Хотя снижение ипотечных ставок навредит доходности государственных китайских банков, на власти снова оказывается давление, чтобы остановить замедление роста крупнейшей экономики Азии, связанное с жилищным строительством.

Сообщается, что Шуджин Чен, китайский экономист Jefferies Financial Group, подсчитал, что рефинансирование может снизить ставки по существующим ипотечным кредитам максимум на 1 процентный пункт, сэкономив владельцам жилья около 300 млрд юаней (42 млрд долл.).

Економічна Правда По материалам:

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