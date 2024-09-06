Турецкий BOTAŞ и Shell подписали долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа — Finance.ua

Турецкий BOTAŞ и Shell подписали долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа Сегодня 18:35 — Фондовый рынок

Турецкая государственная энергетическая компания BOTAŞ и транснациональная энергетическая корпорация Shell подписали долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании BOTAŞ.

«По соглашению, компания Shell будет обеспечивать BOTAŞ примерно 4 млрд кубометров сжиженного природного газа в год в течение 10 лет, начиная с 2027 года, из своего глобального портфеля, в частности в США», — сообщили в BOTAŞ.

Отмечается, что соглашение поможет BOTAŞ расширить мощности сжиженного природного газа и диверсифицировать газовые ресурсы Турции за счет использования терминала и трубопроводной инфраструктуры, укрепленной благодаря недавнему увеличению мощностей. Это также будет способствовать превращению Турции в важный региональный газовый центр.

Как сообщал Укринформ, в этом году Турция начала строительство мощного газохранилища в районе озера Туз в центральной части страны. Первоначальный объем составляет 1,2 млрд кубометров, впоследствии он будет увеличен в несколько этапов.

Укрінформ По материалам:

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