Meta планирует запустить Threads в Европе в декабре — WSJ — Finance.ua
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Meta планирует запустить Threads в Европе в декабре — WSJ

Технологии&Авто
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Meta планирует запустить Threads в Европе в декабре — WSJ
Meta планирует запустить Threads в Европе в декабре — WSJ
Компания Meta Platforms, материнская компания Facebook, планирует запустить платформу Threads в Европе в декабре. Расширение является сигналом того, что компания намерена развивать сервис микроблогов.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Запуск стал крупнейшим расширением рынка Threads с момента его дебюта в июле и свидетельствует о приверженности сервису микроблогов, конкурирующему с платформой X Илона Маска, ранее известной как Twitter.
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В материале отмечается, что для соблюдения правил ЕС Meta может предложить пользователям региона режим «только для просмотра». Это означает, что пользователям не нужно создавать профиль для просмотра сообщений. Но им, вероятно, придется его создать для публикации.
Не ясно, смогут ли пользователи подписываться на другие профили.
Ранее в этом месяце компания предоставила пользователям возможность удалить свой профиль Threads, не удаляя при этом профиль в Instagram.
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Хотя у Threads пока нет рекламы, сервис собирает массу данных и использует Instagram как механизм входа в систему. Согласно правилам ЕС, таким как Закон о цифровых услугах и Закон о цифровых рынках, большие платформы должны получать согласие пользователей на сбор данных для персональной рекламы.
Запуск Threads в ЕС приведет к расширению глобального участия платформы, в октябре генеральный директор Meta Марк Цукерберг предполагал, что в ближайшие несколько лет Threads достигнет 1 млрд пользователей.

Справка Finance.ua:

  • 6 июля Марк Цукерберг запустил свою альтернативу Twitter — Threads;
  • она одновременно заработала в 100 странах мира, в том числе в Украине.
По материалам:
Forbes.ua
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