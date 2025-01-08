Meta отказывается от проверки фактов и ослабляет правила модерации контента — Finance.ua
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Meta отказывается от проверки фактов и ослабляет правила модерации контента

Технологии&Авто
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Meta отказывается от проверки фактов и ослабляет правила модерации контента
Meta отказывается от проверки фактов и ослабляет правила модерации контента
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о кардинальном пересмотре своей политики модерации контента, чтобы снизить цензуру и восстановить «свободу слова» в Facebook и Instagram.
Meta прекращает свою стороннюю программу проверки фактов, переходя на модель Community Notes («Заметки сообщества»), которую используют такие сайты как X.com. В Meta были фильтры, которые проверяли любые нарушения политики платформы, а сейчас их сосредоточат на противодействии «незаконным и серьезным нарушениям», например наркотикам, терроризму, эксплуатации детей. Что касается менее серьезных нарушений, Meta будет полагаться на пользователей, которые будут сообщать о проблемах.
«Проблема в том, что фильтры ошибаются, и они удаляют много содержимого, которого не должны были… Мы также собираемся настроить наши фильтры контента, чтобы требовать гораздо большей уверенности перед его удалением. Реальность такова, что это компромисс», — подчеркнул Цукерберг.
Также Meta лишится многих ограничений по темам, как иммиграция и гендер, поскольку то, «что начиналось как движение за большую инклюзивность, все чаще использовалось для того, чтобы ограничить мысли и ограничить людей с разными идеями, и это зашло слишком далеко».
В Facebook и Instagram вернется политический контент. Пользователей будут поощрять применять «персонализированный» подход к такому контенту.
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По словам Цукерберга, Meta будет сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы противостоять правительствам во всем мире, которые преследуют американские компании и усиливают цензуру. Гендиректор добавил, что в США самая сильная конституционная защита свободы слова в мире, тогда как в Европе «постоянно растет количество законов, которые институционализируют цензуру и усложняют создание там чего-то инновационного», в Латинской Америке «есть тайные суды, которые могут приказать компаниям тихо закрыться», а в Китае запретили деятельность Meta.
«Единственный способ отбросить эту глобальную тенденцию — это поддержка правительства США. И потому это было так тяжело в течение последних четырех лет, когда даже правительство США настаивало на цензуре. Преследуя нас и другие американские компании, он вдохновил другие правительства пойти еще дальше. Но теперь у нас есть возможность восстановить свободу выражения мнений, и я рад ею воспользоваться», — резюмировал Цукерберг.
Изменения будут поначалу внедрять в Соединенных Штатах.
По материалам:
theБабель
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