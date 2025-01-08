Meta отказывается от проверки фактов и ослабляет правила модерации контента — Finance.ua

Meta отказывается от проверки фактов и ослабляет правила модерации контента Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Meta отказывается от проверки фактов и ослабляет правила модерации контента

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о кардинальном пересмотре своей политики модерации контента, чтобы снизить цензуру и восстановить «свободу слова» в Facebook и Instagram.

Meta прекращает свою стороннюю программу проверки фактов, переходя на модель Community Notes («Заметки сообщества»), которую используют такие сайты как X.com. В Meta были фильтры, которые проверяли любые нарушения политики платформы, а сейчас их сосредоточат на противодействии «незаконным и серьезным нарушениям», например наркотикам, терроризму, эксплуатации детей. Что касается менее серьезных нарушений, Meta будет полагаться на пользователей, которые будут сообщать о проблемах.

«Проблема в том, что фильтры ошибаются, и они удаляют много содержимого, которого не должны были… Мы также собираемся настроить наши фильтры контента, чтобы требовать гораздо большей уверенности перед его удалением. Реальность такова, что это компромисс», — подчеркнул Цукерберг.

Также Meta лишится многих ограничений по темам, как иммиграция и гендер, поскольку то, «что начиналось как движение за большую инклюзивность, все чаще использовалось для того, чтобы ограничить мысли и ограничить людей с разными идеями, и это зашло слишком далеко».

В Facebook и Instagram вернется политический контент. Пользователей будут поощрять применять «персонализированный» подход к такому контенту.

Читайте также Meta разработала ИИ-модель, которая делает движения аватаров в метавселенной более реалистичными

По словам Цукерберга, Meta будет сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы противостоять правительствам во всем мире, которые преследуют американские компании и усиливают цензуру. Гендиректор добавил, что в США самая сильная конституционная защита свободы слова в мире, тогда как в Европе «постоянно растет количество законов, которые институционализируют цензуру и усложняют создание там чего-то инновационного», в Латинской Америке «есть тайные суды, которые могут приказать компаниям тихо закрыться», а в Китае запретили деятельность Meta.

«Единственный способ отбросить эту глобальную тенденцию — это поддержка правительства США. И потому это было так тяжело в течение последних четырех лет, когда даже правительство США настаивало на цензуре. Преследуя нас и другие американские компании, он вдохновил другие правительства пойти еще дальше. Но теперь у нас есть возможность восстановить свободу выражения мнений, и я рад ею воспользоваться», — резюмировал Цукерберг.

Изменения будут поначалу внедрять в Соединенных Штатах.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.