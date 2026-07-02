Meta ограничивает AI-функцию в умных очках и вводит подписку Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Для расширенного доступа предлагается подписка Meta One Premium за $19,99

Meta без громкого анонса обновила условия использования функции Conversation Focus в умных очках. Теперь базовым пользователям будет доступно до 3 часов работы этой функции в месяц, а для расширенного доступа предлагается подписка Meta One Premium за $19,99, которая увеличивает лимит до 15 часов.

Подписка ориентирована на «активных пользователей»

В компании подчеркивают, что для использования очков в целом не требуется подписка, а ограничения касаются только отдельных AI-функций. В то же время, даже пользователи платного плана получают тот же месячный лимит в 15 часов для Conversation Focus, что фактически делает функцию частично ограниченной для всех категорий пользователей.

Conversation Focus предназначена для усиления голоса собеседника в шумной среде. По данным журналистов, функция работает локально на устройстве и не требует подключения к серверам, что подвергает сомнению потребность в каких-либо дополнительных затратах на ее поддержку со стороны Meta.

В компании объясняют, что большинство пользователей не достигают месячного лимита, а подписка ориентирована на активных пользователей и дополнительные возможности устройства. В то же время, Meta отмечает, что набор премиальных функций может расширяться, что потенциально открывает путь к новым платным ограничениям в будущем.

iTechua По материалам:

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