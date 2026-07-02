0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta ограничивает AI-функцию в умных очках и вводит подписку

Технологии&Авто
13
Для расширенного доступа предлагается подписка Meta One Premium за $19,99
Для расширенного доступа предлагается подписка Meta One Premium за $19,99
Meta без громкого анонса обновила условия использования функции Conversation Focus в умных очках. Теперь базовым пользователям будет доступно до 3 часов работы этой функции в месяц, а для расширенного доступа предлагается подписка Meta One Premium за $19,99, которая увеличивает лимит до 15 часов.

Подписка ориентирована на «активных пользователей»

В компании подчеркивают, что для использования очков в целом не требуется подписка, а ограничения касаются только отдельных AI-функций. В то же время, даже пользователи платного плана получают тот же месячный лимит в 15 часов для Conversation Focus, что фактически делает функцию частично ограниченной для всех категорий пользователей.
Conversation Focus предназначена для усиления голоса собеседника в шумной среде. По данным журналистов, функция работает локально на устройстве и не требует подключения к серверам, что подвергает сомнению потребность в каких-либо дополнительных затратах на ее поддержку со стороны Meta.
Читайте также
В компании объясняют, что большинство пользователей не достигают месячного лимита, а подписка ориентирована на активных пользователей и дополнительные возможности устройства. В то же время, Meta отмечает, что набор премиальных функций может расширяться, что потенциально открывает путь к новым платным ограничениям в будущем.
По материалам:
iTechua
MetaИИТехникаТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems