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Meta выпустила более дешевые smart-очки за $299

Технологии&Авто
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Три дизайна очков Meta
Три дизайна очков Meta
Meta представила новые smart-очки, которые на $80 дешевле базовой модели второго поколения.
Об этом пишет CNBC.
Meta анонсировала новую модель smart-очков с ценой $299. Устройство создали вместе с EssilorLuxottica — материнской компанией Ray-Ban. В то же время, новинка выходит без брендинга Ray-Ban или Oakley и получила новый дизайн.

Особенности очков

Очки не имеют встроенного дисплея, но имеют камеру и персональные динамики. Главным акцентом является интеграция с искусственным интеллектом: пользователи могут обращаться к ИИ Meta для перевода или анализа того, что они видят вокруг, а также снимать фотографии и видео своего окружения.
Умные очки оказались для Meta гораздо более успешным продуктом, чем гарнитуры виртуальной реальности (VR), так и оставшиеся нишевым товаром преимущественно для геймеров.
Хотя рынок умных очков еще небольшой, Meta и EssilorLuxottica доминируют на нем с долей более 80% и миллионами проданных устройств с 2021 года. Руководство Meta рассматривает эти легкие очки как шаг к более сложным устройствам со встроенными в линзы экранами.
По материалам:
vctr.media
ТехникаMeta
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