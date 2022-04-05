Местные власти смогут фиксировать цены на продукты, жилье и транспорт: законопроект — Finance.ua

Местные власти смогут фиксировать цены на продукты, жилье и транспорт: законопроект

Сегодня 15:01 — Личные финансы

Кабмину, местным властям и военной администрации предлагают дать возможность фиксировать цены в отдельно взятых регионах.

Соответствующий законопроект уже появился на сайте Верховной Рады.

Почему это важно? В результате военных действий прекратили или ограничили свою работу многие субъекты хозяйствования, значительная часть из которых вообще приостановили свою деятельность.

Разрушение оккупантами части дорожной инфраструктуры, а также оккупация российскими захватчиками отдельных территорий привели к логистическим осложнениям в перемещении по территории Украины коммерческих грузов, в том числе — продуктов питания и товаров первой необходимости. В то же время зафиксированы многочисленные случаи искусственного завышения цен на товары, включая продукты питания.

Кроме того, многие граждане, пострадавшие в результате агрессии со стороны россии и переехавшие в более безопасные населенные пункты, столкнулись с проблемой стремительного повышения стоимости аренды жилья со стороны недобросовестных арендодателей, стремящихся получить сверхприбыли на человеческом горе.

Таким образом, существует настоятельная потребность в законодательном урегулировании вопроса поддержания ценовой стабильности в условиях правового режима военного положения и принятии дополнительных мер регуляторного воздействия для решения вопросов продовольственной безопасности государства в условиях войны

Что предлагают?

В частности, Закон Украины «О ценах и ценообразовании» предлагают дополнить новой статьей 91 «Особенности государственной ценовой политики в условиях военного положения», которой определяется цель реализации государственной ценовой политики в условиях военного положения, а именно — поддержание ценовой стабильности, недопущение ухудшения социально-экономической ситуации, обеспечение граждан Украины необходимыми товарами и услугами;

кроме того, Кабинету Министров Украины или определенному им центральному органу исполнительной власти хотят предоставить право устанавливать предельный уровень цен на товары на территории государства, а в случае необходимости — на территории отдельно взятой административно-территориальной единицы.

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Какие цены смогут регулироваться?

Кабмин, определенные им центральные и местные органы исполнительной власти, военные, военно-гражданские администрации, органы местного самоуправления получат право устанавливать предельный уровень стоимости услуг на соответствующей территории, включая стоимость:

гостиничных услуг;

аренды жилья;

транспортного обслуживания;

жилищно-коммунальных услуг.

Также будет осуществляться контроль соблюдения юридическими и физическими лицами предельной стоимости товаров и услуг, установленной на определенной территории.

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