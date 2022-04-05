Местные власти смогут фиксировать цены на продукты, жилье и транспорт: законопроект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Местные власти смогут фиксировать цены на продукты, жилье и транспорт: законопроект

Сегодня 15:01Личные финансы
58
Кабмину, местным властям и военной администрации предлагают дать возможность фиксировать цены в отдельно взятых регионах.
Соответствующий законопроект уже появился на сайте Верховной Рады.
Почему это важно? В результате военных действий прекратили или ограничили свою работу многие субъекты хозяйствования, значительная часть из которых вообще приостановили свою деятельность.
Разрушение оккупантами части дорожной инфраструктуры, а также оккупация российскими захватчиками отдельных территорий привели к логистическим осложнениям в перемещении по территории Украины коммерческих грузов, в том числе — продуктов питания и товаров первой необходимости. В то же время зафиксированы многочисленные случаи искусственного завышения цен на товары, включая продукты питания.
Кроме того, многие граждане, пострадавшие в результате агрессии со стороны россии и переехавшие в более безопасные населенные пункты, столкнулись с проблемой стремительного повышения стоимости аренды жилья со стороны недобросовестных арендодателей, стремящихся получить сверхприбыли на человеческом горе.
Таким образом, существует настоятельная потребность в законодательном урегулировании вопроса поддержания ценовой стабильности в условиях правового режима военного положения и принятии дополнительных мер регуляторного воздействия для решения вопросов продовольственной безопасности государства в условиях войны
Что предлагают?
  • В частности, Закон Украины «О ценах и ценообразовании» предлагают дополнить новой статьей 91 «Особенности государственной ценовой политики в условиях военного положения», которой определяется цель реализации государственной ценовой политики в условиях военного положения, а именно — поддержание ценовой стабильности, недопущение ухудшения социально-экономической ситуации, обеспечение граждан Украины необходимыми товарами и услугами;
  • кроме того, Кабинету Министров Украины или определенному им центральному органу исполнительной власти хотят предоставить право устанавливать предельный уровень цен на товары на территории государства, а в случае необходимости — на территории отдельно взятой административно-территориальной единицы.
Читайте также
Какие цены смогут регулироваться?
Кабмин, определенные им центральные и местные органы исполнительной власти, военные, военно-гражданские администрации, органы местного самоуправления получат право устанавливать предельный уровень стоимости услуг на соответствующей территории, включая стоимость:
  • гостиничных услуг;
  • аренды жилья;
  • транспортного обслуживания;
  • жилищно-коммунальных услуг.
Также будет осуществляться контроль соблюдения юридическими и физическими лицами предельной стоимости товаров и услуг, установленной на определенной территории.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.