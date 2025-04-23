Mercedes внедряет штурвал вместо традиционного руля — Finance.ua

Mercedes внедряет штурвал вместо традиционного руля Сегодня 06:26 — Технологии&Авто

Mercedes внедряет штурвал вместо традиционного руля

Новая технология призвана улучшить маневренность, комфорт и готовность к автономному управлению, но какой ценой.

Mercedes представил свою новую систему steer-by-wire, устраняющую механическую связь между рулем и колесами. Дизайн в виде штурвала улучшает пространство в салоне, обзорность, а также функциональность для автономного управления и мультимедийных систем в салоне. Широкая программа испытаний гарантирует безопасность благодаря дублирующей архитектуре и резервным системам.

Mercedes работает над новой системой steer-by-wire, которая появится в серийных автомобилях к 2026 году вместе с рулем в форме штурвала. Приобщаясь к таким брендам как Tesla, General Motors, Geely, Toyota и Lexus, немецкий автопроизводитель также переходит на электронное управление, заменяющее традиционную механическую связь между рулем и колесами электрическим кабелем.

Пока не известно, какая именно модель получит это новшество первой, но недавно был замечен закамуфлированный прототип обновленного EQS, и говорят, что именно он станет первым автомобилем с новой системой. Дебют электрического седана ожидается уже в следующем году, и, возможно, именно в нем впервые появится штурваловидный руль. За ним может последовать и новое поколение S-Class, а также следующие модели с бензиновыми и дизельными двигателями.

По словам Mercedes, новая система steer-by-wire обеспечивает «выше качество управления», что, по словам компании, означает более чувствительное управление на открытых дорогах и большую маневренность в городских условиях. Система также упрощает парковку, поскольку водителю не придется переставлять руки на руле. Дополнительным преимуществом является ее адаптированность к разным типам автомобилей и платформ, что позволяет настроить разные режимы — от комфортного до спортивного.

Компания утверждает, что руль в форме штурвала освобождает больше места в кабине, облегчает посадку и высадку, а также обеспечивает лучший обзор цифровой приборной панели. Поскольку отсутствует механическая связь с колесами, штурвал можно использовать даже для игр, и лучше подходит для автономных транспортных средств.

Впрочем, решение Mercedes вызывает вопросы. Несмотря на открытость пространства, штурвал усложняет выполнение базовых задач на низких скоростях, таких как повороты или парковка, что лишает водителя привычного комфорта и контроля, которые дает традиционный круглый руль. Это больше смотрится как рвение к новизне, а не практическое решение.

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Система steer-by-wire от Mercedes прошла испытания более чем на миллионы километров как на стендах, так и в условиях реального дорожного движения. Из соображений безопасности, система имеет резервную архитектуру, хранение данных на борту и резервный источник питания, который обеспечивает управляемость в любой момент. В маловероятном случае полного отказа поперечное управление остается возможным благодаря рулевому управлению задней осью и выборочному торможению отдельных колес.

Технический директор Mercedes-Benz Маркус Шафер называет систему steer-by-wire большим шагом к будущей мобильности. По его словам, «эта технология открывает уникальный клиентский опыт, выходящий далеко за пределы простого управления. В сочетании с условно автоматизированным вождением уровня SAE Level 3 она позволит в среднесрочной перспективе создать еще более увлекательные мультимедийные впечатления. К примеру, плоский руль обеспечит лучший обзор дисплея во время просмотра любимого шоу».

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