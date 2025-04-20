Mercedes снимает с производства свои самые дешевые модели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes снимает с производства свои самые дешевые модели

Технологии&Авто
71
Mercedes снимает с производства свои самые дешевые модели
Mercedes снимает с производства свои самые дешевые модели, Фото: Mercedes
Mercedes-Benz Citan и T-Class снимут с производства. Доступные коммерческие модели перестанут выпускать в середине 2026 года.
Данную информацию официально подтвердили представители Mercedes-Benz немецкому изданию Automobilwoche.
Читайте также
Спикер Mercedes-Benz сообщил, что концерн оптимизирует модельную линейку и делает ставку на более дорогие модели с большей маржой.
Как известно, Citan и T-Class — самые дешевые Mercedes сейчас.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Цена Mercedes Citan в ЕС стартует от 24198 евро за грузовой фургон, а новый Mercedes T-Class предлагают только в пассажирском исполнении стоимостью от 26795 евро.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙

Впрочем, в линейке есть и более дорогие электрические модификации eCitan и EQT, которые стоят 36−49 тыс. евро.
Коммерческие Mercedes-Benz относительно новые, ведь дебютировали в 2021—2022 годах.
Читайте также
Впрочем, они не слишком популярны — продажи падают в последнее время. В частности, в 2024 году реализовали 23 351 Mercedes Citan и всего 5113 T-Class.
Низкий спрос легко объясним тем, что минивэны Mercedes T-Class и Citan не являются самостоятельными моделями, поскольку созданы на базе Renault Kangoo. Французская модель заметно дешевле, поэтому продается гораздо лучше своих немецких «братьев-близнецов».
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems