Mercedes снимает с производства свои самые дешевые модели — Finance.ua

Mercedes снимает с производства свои самые дешевые модели
Mercedes-Benz Citan и T-Class снимут с производства. Доступные коммерческие модели перестанут выпускать в середине 2026 года.
Данную информацию официально подтвердили представители Mercedes-Benz немецкому изданию Automobilwoche.
Читайте также
Спикер Mercedes-Benz сообщил, что концерн оптимизирует модельную линейку и делает ставку на более дорогие модели с большей маржой.
Как известно, Citan и T-Class — самые дешевые Mercedes сейчас.
Цена Mercedes Citan в ЕС стартует от 24198 евро за грузовой фургон, а новый Mercedes T-Class предлагают только в пассажирском исполнении стоимостью от 26795 евро.
Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙
Впрочем, в линейке есть и более дорогие электрические модификации eCitan и EQT, которые стоят 36−49 тыс. евро.
Коммерческие Mercedes-Benz относительно новые, ведь дебютировали в 2021—2022 годах.
Впрочем, они не слишком популярны — продажи падают в последнее время. В частности, в 2024 году реализовали 23 351 Mercedes Citan и всего 5113 T-Class.
Низкий спрос легко объясним тем, что минивэны Mercedes T-Class и Citan не являются самостоятельными моделями, поскольку созданы на базе Renault Kangoo. Французская модель заметно дешевле, поэтому продается гораздо лучше своих немецких «братьев-близнецов».
Поделиться новостью