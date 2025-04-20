Mercedes снимает с производства свои самые дешевые модели — Finance.ua

Mercedes снимает с производства свои самые дешевые модели Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Mercedes снимает с производства свои самые дешевые модели, Фото: Mercedes

Mercedes-Benz Citan и T-Class снимут с производства. Доступные коммерческие модели перестанут выпускать в середине 2026 года.

Данную информацию официально подтвердили представители Mercedes-Benz немецкому изданию Automobilwoche.

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Спикер Mercedes-Benz сообщил, что концерн оптимизирует модельную линейку и делает ставку на более дорогие модели с большей маржой.

Как известно, Citan и T-Class — самые дешевые Mercedes сейчас.

Фото: Mercedes

Цена Mercedes Citan в ЕС стартует от 24198 евро за грузовой фургон, а новый Mercedes T-Class предлагают только в пассажирском исполнении стоимостью от 26795 евро.

Впрочем, в линейке есть и более дорогие электрические модификации eCitan и EQT, которые стоят 36−49 тыс. евро.

Коммерческие Mercedes-Benz относительно новые, ведь дебютировали в 2021—2022 годах.

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Впрочем, они не слишком популярны — продажи падают в последнее время. В частности, в 2024 году реализовали 23 351 Mercedes Citan и всего 5113 T-Class.

Низкий спрос легко объясним тем, что минивэны Mercedes T-Class и Citan не являются самостоятельными моделями, поскольку созданы на базе Renault Kangoo. Французская модель заметно дешевле, поэтому продается гораздо лучше своих немецких «братьев-близнецов».

Фокус По материалам:

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