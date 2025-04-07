Автопилот Mercedes позволяет водителю не следить за дорогой на автобане — Finance.ua

Автопилот Mercedes позволяет водителю не следить за дорогой на автобане Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Автопилот Mercedes позволяет водителю не следить за дорогой на автобане

Седан Mercedes S-Class прошел обновление и получил инновационный автопилот, позволяющий не следить за дорогой.

Об улучшенном автопилоте Mercedes рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Mercedes-Benz существенно усовершенствовал систему автономного движения Drive Pilot, и седан S-Class стал первой получившей ее моделью. В первую очередь увеличили максимальную скорость авто на автопилоте с 60 до 95 км/ч.

Таким образом, новый Mercedes S-Class W223 способен теперь автономно передвигаться по трассе или автобану. Водителю при этом не обязательно держать руки на руле или даже следить за дорогой.

Более того, Drive Pilot позволяет водителю в это время смотреть кино или читать новости в интернете. Впрочем, при необходимости, в крайнем случае, автопилот будет сигнализировать, что нужно взять управление авто на себя.

Система Drive Pilot — первый в мире автопилот третьего уровня. Она оснащена 35 разными сенсорами, а также камерами, радаром и лидером (лазерным дальномером). Также для нее был разработан искусственный интеллект. Для справки: автопилот Tesla относят ко второму уровню и лидеру у него нет.

Теперь новый функционал Drive Pilot доступен только в ЕС. Впрочем, в Mercedes-Benz постепенно расширяют список дорог, где будет работать автопилот.

Фокус По материалам:

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