Mercedes и Stellantis Battery готовятся привлечь 4,4 млрд евро для укрепления своих позиций на рынке ЕС — Finance.ua

Mercedes и Stellantis Battery готовятся привлечь 4,4 млрд евро для укрепления своих позиций на рынке ЕС Сегодня 05:08 — Фондовый рынок

Mercedes и Stellantis Battery готовятся привлечь 4,4 млрд евро для укрепления своих позиций на рынке ЕС

Совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей под руководством Stellantis NV и Mercedes-Benz Group AG близко к привлечению 4,4 млрд евро ($4,7 млрд) долга для финансирования своей экспансии в Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

Automotive Cells Company SE ведет переговоры с рядом банков и может объявить о долговом соглашении в ближайшие дни, пишет издание. Нет уверенности, что сделка будет достигнута.

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По данным Bloomberg, ACC использует эти деньги для расширения своего завода во Франции и финансирования планов относительно аналогичных объектов в Германии и Италии. По их словам, консорциум коммерческих банков, таких как BNP Paribas SA и государственных кредиторов, в частности Bpifrance, может поддержать долговой пакет.

Заводы по производству аккумуляторов имеют ключевое значение для усилий Европы по созданию местной цепочки поставок электромобилей, чтобы конкурировать с доминированием Азии. Автопроизводители в регионе пытаются обеспечить долгосрочные поставки элементов питания, поскольку переоснащают свои заводы для производства электромобилей.

Stellantis и Mercedes также планируют постепенно увеличивать свои доли в ACC, меняя доли третьего спонсора предприятия, компании Saft из TotalEnergies SE.

ACC планирует инвестировать 7 млрд евро на ранних стадиях своего развития, согласно информации на сайте компании. Компания открыла свой первый крупный завод в мае прошлого года в Дуврене, Франция, строит завод в немецком Кайзерслаутерне и планирует открыть третий завод в Термоле, Италия.

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В то время как развитие клеточных заводов в Европе ускоряется, континент остается зависимым от поставок из Китая. После лет экспоненциального роста темпы развития электромобилей в последнее время замедлились, что вызывает беспокойство по поводу траектории перехода.

ACC конкурирует с такими компаниями как шведская Northvolt AB, производителем аккумуляторов, соучредителями которого являются бывшие руководители Tesla Inc. и который выиграл контракты с Volkswagen AG и BMW AG.

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