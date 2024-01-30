Mercedes-Benz начнет торговать недвижимостью в Дубае — Finance.ua

Mercedes-Benz начнет торговать недвижимостью в Дубае 30.01.2024, 00:32 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz начнет торговать недвижимостью в Дубае

Автомобильная компания Mercedes-Benz объявила, что попробует свои силы и в сфере недвижимости. Совместно с известным эмиратским застройщиком Binghatti, автомобильный бренд представил свой первый объект недвижимости — строящийся в Дубае (ОАЭ) жилой дом Mercedes-Benz Places.

Об этом сообщается на странице компании в Instagram

«Добро пожаловать в Mercedes-Benz Places в Дубае. Мы рады анонсировать наш новый бренд недвижимости, где дизайн встречается с инновациями, чтобы сформировать лаконичный и элегантный профиль на небосводе Дубая. Mercedes-Benz Places в Дубае характеризуются выразительным эллиптическим экстерьером, напоминающим линии многих ультрасовременных автомобилей», — говорится в публикации.

Mercedes-Benz Places будет жилым домом, стоимость квартир в котором будет начинаться с отметки в $10 миллионов долларов.

Генеральный директор Binghatti Properties Мухаммад БинГатти сообщил, что строительство уже началось и должно быть завершено в четвертом квартале 2026 года.

«Наша команда архитекторов и дизайнеров интерьера работала с творческой командой и дизайнерами Mercedes-Benz несколько месяцев над дизайном проекта», — рассказал он.

Также Мухаммад БинГатти сообщил, что, согласно обязательствам застройщика по устойчивому развитию, задняя часть здания будет производить электроэнергию для питания зарядных станций электромобилей внутри.

Autogeek По материалам:

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