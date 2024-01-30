Mercedes-Benz начнет торговать недвижимостью в Дубае — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz начнет торговать недвижимостью в Дубае

Технологии&Авто
1
Mercedes-Benz начнет торговать недвижимостью в Дубае
Mercedes-Benz начнет торговать недвижимостью в Дубае
Автомобильная компания Mercedes-Benz объявила, что попробует свои силы и в сфере недвижимости. Совместно с известным эмиратским застройщиком Binghatti, автомобильный бренд представил свой первый объект недвижимости — строящийся в Дубае (ОАЭ) жилой дом Mercedes-Benz Places.
Об этом сообщается на странице компании в Instagram.
«Добро пожаловать в Mercedes-Benz Places в Дубае. Мы рады анонсировать наш новый бренд недвижимости, где дизайн встречается с инновациями, чтобы сформировать лаконичный и элегантный профиль на небосводе Дубая. Mercedes-Benz Places в Дубае характеризуются выразительным эллиптическим экстерьером, напоминающим линии многих ультрасовременных автомобилей», — говорится в публикации.
Mercedes-Benz начнет торговать недвижимостью в Дубае
Mercedes-Benz Places будет жилым домом, стоимость квартир в котором будет начинаться с отметки в $10 миллионов долларов.
Генеральный директор Binghatti Properties Мухаммад БинГатти сообщил, что строительство уже началось и должно быть завершено в четвертом квартале 2026 года.
Читайте также
«Наша команда архитекторов и дизайнеров интерьера работала с творческой командой и дизайнерами Mercedes-Benz несколько месяцев над дизайном проекта», — рассказал он.
Также Мухаммад БинГатти сообщил, что, согласно обязательствам застройщика по устойчивому развитию, задняя часть здания будет производить электроэнергию для питания зарядных станций электромобилей внутри.
По материалам:
Autogeek
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.