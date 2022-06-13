"Mercedes, BMW и Skoda – все": крах авторынка вгоняет Россию в эпоху застоя

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"Mercedes, BMW и Skoda – все": крах авторынка вгоняет Россию в эпоху застоя

Продажи авто в россии сократились на 83% по сравнению с прошлым годом, И предпосылок для улучшения ситуации не видно: производство в рф остановилось из-за разрывов логистических цепочек и выхода западных компаний из рф, импорт тоже почти перекрыт. Однако торговые санкции в отношении рфнужно ужесточать, чтобы эпоха застоя в россии приближалась как можно скорее.

К таким выводам пришел старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрий Гайдай, проанализировав статистику российского авторынка.

«Mercedes, BMW, Skoda, Toyota, Volkswagen — все. В мае продажи Lexus, например, упали на 99%, с 1866 до 20 штук — это значит состав закончился. 20 „Лексусов“ на всю россию», — отметил Гайдай.

Он напомнил, что до начала полномасштабного вторжения в Украину рф импортировала всего 18% авто. В основном — японский и немецкий премиум-класс и дешевые китайские авто. Весь средний класс и часть эконом-сегмента производились на заводах западных брендов в рф.

«Сейчас все производство авто остановилось... В Самаре запускают упрощенную „Ладу Гранту“ — без ABS и даже без пиропатронов в ремнях безопасности, на механике и с рулем из 2000-х. Работает китайский завод Haval (и там уже возникают проблемы расчетов с китайцами из-за санкций) и Geely из беларуси. Все», — рассказал аналитик.

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Тем временем, импорт дорогих авто остановился из-за санкций на предметы роскоши. А более дешевых машин (кроме китайских и корейских) — из-за проблем с логистикой и расчетами.

«Дилеры распродают запасы и последние оплаченные поставки и говорят больше ничего не ждать. Завозят поштучно, что могут, из Казахстана, Армении, Грузии», — рассказал Гайдай.

Но такие поставки обходятся слишком дорого, особенно с учетом продолжающегося глобального дефицита чипов, что приводит и к нехватке автомобилей.

По его словам, некоторые компоненты для сборки авто могут ввозить в россию в обход санкций через Азию.

«Но это далеко не та надежность, массовость и дешевизна поставок, которые нужны автопроизводителям», — считает Гайдай.

В итоге из-за дефицита автомобили дорожают. При этом реальные доходы россиян падают, а кредитные программы сворачиваются. А закрытые заводы и дилерские центры, в свою очередь, оставляют тысячи людей без работы, что еще сильнее бьет по платежеспособности россиян.

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