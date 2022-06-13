Рада отложила рассмотрение законопроекта по отмене импортных льгот на товары и авто — Finance.ua

Рада отложила рассмотрение законопроекта по отмене импортных льгот на товары и авто

Сегодня 15:10 — Казна и Политика

Верховная Рада намерена рассмотреть правительственный законопроект № 7418 об отмене импортных льгот на товары и автомобили в июне, но на этой неделе голосования не будет.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«Голосования в Раде по законопроекту № 7418 на этой неделе не будет. Но будет в июне», — написал нардеп.

Напомним, Кабинет Министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования.

Налоговый комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу и в целом правительственный законопроект № 7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары.

Справка Finance.ua:

в пояснительной записке к проекту закона говорится, что восстановление налогообложения импорта необходимо для наполнения госбюджета и ликвидации чрезмерного конкурентного преимущества по сравнению с производимой внутри страны продукцией;

для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) предлагают с 1 июля отменить льготы НДС и пошлины. Параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенном растаможивании авто через «Дія».



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