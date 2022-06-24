Мэр Чернигова оценил совокупные потери города из-за войны — более 4,2 млрд долларов Сегодня 17:46 — Казна и Политика

Отель "Украина" в Чернигове. Фото — Суспільне

Совокупные потери Чернигова в результате войны составляют более 4,2 млрд долларов.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил мэр города Владислав Атрошенко.

«Сильно пострадала Черниговская ТЭЦ, „Облтеплокоммунэнерго“, „Черниговводоканал“. Повреждены практически все магистральные сети критической инфраструктуры: тепло, вода, канализация. Во многих местах нарушена герметичность стыков, поэтому часто не удается достичь необходимого давления в сетях и подать воду на верхние этажи многоэтажек», — пояснил он.

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Также, по словам Атрошенко, значительные потери понесла и транспортная инфраструктура города.

«Уничтожено большое количество троллейбусов, тракторов, манипуляторов, мусоровозов, уборочной и грузовой техники. Разрушено 50% контактной троллейбусной сети», — отметил мэр.

По словам Атрошенко, местные власти планируют восстанавливать инфраструктуру и искать инвесторов уже сейчас, хотя, добавляет он, «серьезные средства нереально получить до завершения войны».

1 июня глава областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что Черниговская область готова к повторному наступлению войск россии лучше, чем 24 февраля.

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