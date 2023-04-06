Медработникам в зоне активных боевых действий хотят поднять зарплату — Finance.ua
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Медработникам в зоне активных боевых действий хотят поднять зарплату

Личные финансы
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Медработникам в зоне активных боевых действий хотят поднять зарплату
Медработникам в зоне активных боевых действий хотят поднять зарплату
Из-за характера и условий труда медицинским работникам в Херсоне целесообразно поднять зарплаты.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе совещания с руководителями херсонских медучреждений.
По его словам, средств, которые заведения получают в рамках пакета программы медгарантий «Готовность и обеспечение оказания медицинской помощи населению, которое находится на территории, где ведутся боевые действия», для этого хватает.
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Как отмечают в Минздраве, в 2023 году заведения здравоохранения Херсонщины заключили 124 договора с Национальной службой здоровья о медицинском обслуживании населения по направлениям первичной и специализированной медицинской помощи на общую сумму более 2 млрд грн.
Поставщики медуслуг за январь-март получили более 500 млн грн. В 2022 году за предоставленные услуги медучреждения получили более 3,5 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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