В Минфине обнародовали зарплаты медиков — Finance.ua

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В Минфине обнародовали зарплаты медиков

Личные финансы
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В Минфине обнародовали зарплаты медиков
В Минфине обнародовали зарплаты медиков
В 2022 году расходы на здравоохранение составили 215,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«В 2022 году правительство обеспечило стабильное финансирование сферы здравоохранения, в частности, программы медицинских гарантий, а также эффективное использование бюджетных средств и своевременной выплаты заработной платы. Продолжаем и дальше принимать все возможные меры по своевременному доступу населения к необходимой медицинской помощи и обеспечению эффективного функционирования системы здравоохранения в Украине», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Важным направлением остается реализация программы медицинских гарантий, на которую было направлено 146,3 млрд грн:
  • 143,9 млрд грн — на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий;
  • 2,4 млрд грн — на реимбурсацию (возмещение стоимости лекарства) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических болезней дыхательных путей, расстройств психики и поведения. Лекарственные средства с полным или частичным возмещением их стоимости получили более 3,8 млн человек.
Привлечение международной финансовой помощи способствовало стабильному финансированию программы медицинских гарантий и, соответственно, позволило своевременно выплачивать заработную плату более 500 тыс. работникам медицинских учреждений.

Зарплаты врачей

По данным Национальной службы здоровья, в 2022 году средняя заработная плата работников учреждений здравоохранения составила 14,3 тыс. грн, на 21% больше, чем в 2021 году и в 1,5 раза, чем в 2020 году.
Больше всего возросла средняя заработная плата врачей, которая составила 21 тыс. грн (на 36% больше, чем в 2021 году и в 1,7 раза, чем в 2020 году) и среднего медицинского персонала — около 15 тыс. грн (на 25% больше, чем в 2021 году). 2021 и в 1,5 раза чем в 2020 году).
Самая высокая средняя заработная плата работников в заведениях экстренной медицинской помощи — 17,8 тыс. грн, из них врачи получают около 26 тыс. грн, средний медицинский персонал — 20 тыс. грн.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

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По материалам:
Finance.ua
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