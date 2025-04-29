McLaren протестировала свой новый гиперкар в арктических условиях (фото, видео) — Finance.ua

McLaren протестировала свой новый гиперкар в арктических условиях (фото, видео) Сегодня 03:19

McLaren протестировала свой новый гиперкар в арктических условиях (фото, видео)

McLaren завершила испытание своего будущего гиперкара W1 в условиях сверхнизких температур, проверяя новую гибридную силовую установку V8 на грани возможностей в Арктическом круге, пишет Hypebeast.

Программа тестирования в условиях холода была направлена ​​на тонкую настройку шасси W1, систему контроля тяги, векторизацию крутящего момента и электронную стабилизацию на поверхностях с чрезвычайно низким уровнем сцепления.

Двигатель MHP-V8 W1 мощностью 1257 лошадиных сил и батарея прошли жесткие тесты на выносливость, чтобы обеспечить их надежность и стабильную работу в холодных условиях. Инженеры также настроили трансмиссию и батарею, чтобы они хорошо работали при низких температурах.

Читайте также Toyota Supra третьего поколения вернулась на дороги

Обычно эти тесты держатся в секрете, но McLaren решила показать публике этот важный этап.

McLaren представила модель W1 в октябре 2024 года. По словам компании, этот гиперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды и может достигать максимальной скорости 350 км/ч. Всего планируется выпустить 399 таких автомобилей, а цена модели составит 2,1 миллиона долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.