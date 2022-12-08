McDonald's возобновил работу на Крещатике — Finance.ua

McDonald's возобновил работу на Крещатике Сегодня 11:26 — Личные финансы

McDonald's возобновил работу на Крещатике, Фото: zagranitsa

В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald’s, в том числе на Крещатике.

Об этом компания сообщила сегодня в Facebook.

«Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще два прекрасных повода порадовать себя вкусненьким. Еще два заведения МакДональдз открыты!» — говорится в сообщении.

Возобновили работу заведения по адресам:

ул. Крещатик, 19-А;

пл. Севастопольская, 1.

Справка Finance.ua:

ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновила работу в Киеве, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Житомире, Виннице, Черкассах;

McDonald’s в Казахстане закрылся из-за прекращения поставок из рф.



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УНН По материалам:

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