McDonald's возобновил работу на Крещатике — Finance.ua
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McDonald's возобновил работу на Крещатике

Личные финансы
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McDonald's возобновил работу на Крещатике
McDonald's возобновил работу на Крещатике, Фото: zagranitsa
В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald’s, в том числе на Крещатике.
Об этом компания сообщила сегодня в Facebook.
«Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще два прекрасных повода порадовать себя вкусненьким. Еще два заведения МакДональдз открыты!» — говорится в сообщении.
Возобновили работу заведения по адресам:
  • ул. Крещатик, 19-А;
  • пл. Севастопольская, 1.

Справка Finance.ua:

  • ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновила работу в Киеве, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Житомире, Виннице, Черкассах;
  • McDonald’s в Казахстане закрылся из-за прекращения поставок из рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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