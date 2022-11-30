McDonald's у Казахстані закрився через припинення постачань з рф — Finance.ua

McDonald's у Казахстані закрився через припинення постачань з рф Сьогодні 06:36 — Фондовий ринок

McDonald's у Казахстані закрився через припинення постачань з рф

Причиною тимчасового призупинення роботи компанії McDonald’s у Казахстані стало припинення співпраці з російськими компаніями-постачальниками та вичерпання запасів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника, компанія ТОВ «Food Solutions KZ», що належить відомому казахстанському бізнесмену Кайрату Боранбаєву, і яка володіє ліцензією на роботу McDonald’s у Казахстані, почала шукати постачальників в інших країнах, оскільки припинила купувати російську продукцію.

Інше джерело повідомило, що в останні місяці компанії довелося скоротити меню, а також закінчуються пакувальні матеріали, імпортовані з росії. Співрозмовник додав, що ліцензіат зараз очікує поставок від інших постачальників і планує знову відкрити свої ресторани в грудні.

Нині незрозуміло, на якому рівні було ухвалено рішення відмовитися від російських постачальників.

Зазначається, що Marr Russia, один із російських постачальників казахстанської компанії, заявив, що ніколи не працював безпосередньо з McDonald’s, а мав справу зі своїм казахстанським логістичним партнером HAVI.

Нагадаємо, компанія McDonald’s заявила, що з 18 листопада тимчасово призупиняє роботу всіх своїх ресторанів у Казахстані через обмеження в поставках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.