McDonald's у Казахстані закрився через припинення постачань з рф — Finance.ua

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McDonald's у Казахстані закрився через припинення постачань з рф

Фондовий ринок
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McDonald's у Казахстані закрився через припинення постачань з рф
McDonald's у Казахстані закрився через припинення постачань з рф
Причиною тимчасового призупинення роботи компанії McDonald’s у Казахстані стало припинення співпраці з російськими компаніями-постачальниками та вичерпання запасів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
За словами співрозмовника, компанія ТОВ «Food Solutions KZ», що належить відомому казахстанському бізнесмену Кайрату Боранбаєву, і яка володіє ліцензією на роботу McDonald’s у Казахстані, почала шукати постачальників в інших країнах, оскільки припинила купувати російську продукцію.
Інше джерело повідомило, що в останні місяці компанії довелося скоротити меню, а також закінчуються пакувальні матеріали, імпортовані з росії. Співрозмовник додав, що ліцензіат зараз очікує поставок від інших постачальників і планує знову відкрити свої ресторани в грудні.
Нині незрозуміло, на якому рівні було ухвалено рішення відмовитися від російських постачальників.
Зазначається, що Marr Russia, один із російських постачальників казахстанської компанії, заявив, що ніколи не працював безпосередньо з McDonald’s, а мав справу зі своїм казахстанським логістичним партнером HAVI.
Нагадаємо, компанія McDonald’s заявила, що з 18 листопада тимчасово призупиняє роботу всіх своїх ресторанів у Казахстані через обмеження в поставках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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