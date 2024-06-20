McDonald’s прекращает тестирование ИИ из-за ошибок в заказах — Finance.ua

McDonald’s прекращает тестирование ИИ из-за ошибок в заказах Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

McDonald’s прекращает тестирование ИИ из-за ошибок в заказах

McDonald’s планирует приостановить использование искусственного интеллекта в партнерстве с IBM более чем в 100 своих ресторанов. Все из-за ошибок, возникающих во время заказов.

Об этом пишет CNBC.

Компании McDonald’s и IBM объединились в 2021 году для того, чтобы упростить и ускорить операции с заказами.

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«Хотя на сегодняшний день мы добились определенных успехов, мы чувствуем, что есть возможность исследовать решения для голосовых заказов в более широком смысле. После тщательного анализа McDonald’s решил прекратить наше текущее партнерство. IBM остается надежным партнером, и мы продолжим использовать многие другие их продукты в нашей системе», — прокомментировал Мэйсон Смута, вице-президент и директор McDonald’s в США.

Среди основных проблем, в системе заказов на пунктах для проезда авто, где использовался ИИ, были распознавание акцентов и диалектов. Это в компании назвали недопустимым и добавили, что точность должна быть хотя бы 95%.

Убрать систему в ресторанах McDonald’s планирует до 26 июля. Однако в дальнейшем там не исключают внедрение ИИ.

Speka По материалам:

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