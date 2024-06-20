McDonald’s прекращает тестирование ИИ из-за ошибок в заказах — Finance.ua
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McDonald’s прекращает тестирование ИИ из-за ошибок в заказах

Технологии&Авто
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McDonald’s прекращает тестирование ИИ из-за ошибок в заказах
McDonald’s прекращает тестирование ИИ из-за ошибок в заказах
McDonald’s планирует приостановить использование искусственного интеллекта в партнерстве с IBM более чем в 100 своих ресторанов. Все из-за ошибок, возникающих во время заказов.
Об этом пишет CNBC.
Компании McDonald’s и IBM объединились в 2021 году для того, чтобы упростить и ускорить операции с заказами.
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«Хотя на сегодняшний день мы добились определенных успехов, мы чувствуем, что есть возможность исследовать решения для голосовых заказов в более широком смысле. После тщательного анализа McDonald’s решил прекратить наше текущее партнерство. IBM остается надежным партнером, и мы продолжим использовать многие другие их продукты в нашей системе», — прокомментировал Мэйсон Смута, вице-президент и директор McDonald’s в США.
Среди основных проблем, в системе заказов на пунктах для проезда авто, где использовался ИИ, были распознавание акцентов и диалектов. Это в компании назвали недопустимым и добавили, что точность должна быть хотя бы 95%.
Убрать систему в ресторанах McDonald’s планирует до 26 июля. Однако в дальнейшем там не исключают внедрение ИИ.
По материалам:
Speka
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