McDonald's открылся во Львове: адреса заведений — Finance.ua

McDonald's открылся во Львове: адреса заведений Сегодня 12:55 — Фондовый рынок

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s впервые с начала полномасштабной войны открыла четыре заведения во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба сети в Twitter по состоянию на 11.25.

Открыты рестораны по адресам:

просп. Шевченко, 7

просп. Черновола, 12

просп. Свободы, 35

Пустомытовский р-н., с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30а

Отмечается, что из соображений безопасности посетителей и работников в тревогу рестораны не работают.

Справка Finance.ua:

Напомним, 13 октября сеть McDonald’s возобновляет работу еще пяти заведений в столице. Теперь они работают еще и по следующим адресам:

ст. м. Почайна, просп. Степана Бандеры, 12-а

ТРЦ Глобал, ул. Оноре де Бальзака, 2-а

ул. Миколайчука, 16

пл. Героев Бреста, 5

ТРЦ New Way, ул. Архитектора Вербицкого, 1

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