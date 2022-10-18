McDonald's открылся во Львове: адреса заведений — Finance.ua

McDonald's открылся во Львове: адреса заведений
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s впервые с начала полномасштабной войны открыла четыре заведения во Львове.
Об этом сообщила пресс-служба сети в Twitter по состоянию на 11.25.
Открыты рестораны по адресам:
- просп. Шевченко, 7
- просп. Черновола, 12
- просп. Свободы, 35
- Пустомытовский р-н., с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30а
Отмечается, что из соображений безопасности посетителей и работников в тревогу рестораны не работают.
Справка Finance.ua:
- Напомним, 13 октября сеть McDonald’s возобновляет работу еще пяти заведений в столице. Теперь они работают еще и по следующим адресам:
- ст. м. Почайна, просп. Степана Бандеры, 12-а
- ТРЦ Глобал, ул. Оноре де Бальзака, 2-а
- ул. Миколайчука, 16
- пл. Героев Бреста, 5
- ТРЦ New Way, ул. Архитектора Вербицкого, 1
Поделиться новостью