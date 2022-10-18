McDonald’s відкрився у Львові: адреси закладів — Finance.ua
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McDonald’s відкрився у Львові: адреси закладів

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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.
Про це повідомила пресслужба мережі у Twitter станом на 11.25.
McDonald’s відкрився у Львові: адреси закладів
Наразі відкриті ресторани за адресами:
  • просп. Шевченка, 7
  • просп. Чорновола, 12
  • просп. Свободи, 35
  • Пустомитівський р-н., с.Сокільники, вул. Стрийська, 30а
Зазначається, що з міркувань безпеки відвідувачів і працівників під час тривоги ресторани не працюють.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, 13 жовтня, мережа McDonald’s відновлює роботу ще п’яти закладів у столиці. Тепер вони працуюють ще й за такими адресами:
  • ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а
  • ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • вул. Миколайчука, 16
  • пл. Героїв Бреста, 5
  • ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1
За матеріалами:
Finance.ua
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