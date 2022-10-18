McDonald’s відкрився у Львові: адреси закладів — Finance.ua

McDonald’s відкрився у Львові: адреси закладів Вчора 12:55 — Фондовий ринок

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.

Про це повідомила пресслужба мережі у Twitter станом на 11.25.

Наразі відкриті ресторани за адресами:

просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

Пустомитівський р-н., с.Сокільники, вул. Стрийська, 30а

Зазначається, що з міркувань безпеки відвідувачів і працівників під час тривоги ресторани не працюють.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 13 жовтня, мережа McDonald’s відновлює роботу ще п’яти закладів у столиці. Тепер вони працуюють ще й за такими адресами:

ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а

ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а

вул. Миколайчука, 16

пл. Героїв Бреста, 5

ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1

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