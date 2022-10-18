McDonald’s відкрився у Львові: адреси закладів — Finance.ua

McDonald’s відкрився у Львові: адреси закладів
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.
Про це повідомила пресслужба мережі у Twitter станом на 11.25.
Наразі відкриті ресторани за адресами:
- просп. Шевченка, 7
- просп. Чорновола, 12
- просп. Свободи, 35
- Пустомитівський р-н., с.Сокільники, вул. Стрийська, 30а
Зазначається, що з міркувань безпеки відвідувачів і працівників під час тривоги ресторани не працюють.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, 13 жовтня, мережа McDonald’s відновлює роботу ще п’яти закладів у столиці. Тепер вони працуюють ще й за такими адресами:
- ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а
- ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а
- вул. Миколайчука, 16
- пл. Героїв Бреста, 5
- ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1
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