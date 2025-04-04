Трамп планує продати свою частку в Truth Social за $2,3 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп планує продати свою частку в Truth Social за $2,3 млрд

Фондовий ринок
32
Трамп планує продати свою частку в Truth Social за $2,3 млрд
Трамп планує продати свою частку в Truth Social за $2,3 млрд
Дональд Трамп планує продати свою частку в компанії Trump Media & Technology Group (TMTG), яка володіє платформою Truth Social. Його пакет акцій оцінюється в $2,3 млрд.
Про це повідомляє The Telegraph.
Документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), свідчать, що Трамп готує продаж 114 мільйонів акцій через публічні угоди. Відразу після цієї новини акції TMTG впали на 8%.
Читайте також
Truth Social була створена у 2021 році після блокування Трампа в Twitter через події 6 січня. Він заявив, що платформа має протистояти «тиранії великих технологічних компаній».
У відповідь на новини про можливий продаж компанія TMTG заявила, що документи лише консолідують попередні реєстраційні заяви та не означають зміну статусу акцій.
Останнім часом TMTG переживає фінансові труднощі — за рік її акції впали на 63%, а кількість користувачів знижується. Трамп контролює 52% акцій компанії через траст, яким керує його син Дональд Трамп-молодший.
Читайте також
З моменту запуску у вересні 2021 року акції TMTG торгуються на Nasdaq під тикером DJT. У 2023 році компанія також стала першою, що зареєструвалася на біржовій платформі Texas Нью-Йоркської фондової біржі.
Раніше Трамп заявляв, що не має наміру продавати свою частку, і що Truth Social є його головною платформою для комунікації.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems