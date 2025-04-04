Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші» — Finance.ua

Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші» Сьогодні 03:53 — Фондовий ринок

Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші»

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинги Android-смартфонів з найкращим поєднанням ціни та потужності станом на кінець березня 2025 року. За традицією, було складено рейтинги одразу в декількох цінових категоріях.

Ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

У найдешевшій категорії, до 999 юанів (~135 доларів), лідером став Nubia Mavericks з чипсетом Unisoc T760. За ним ідуть Vivo Y200t і iQOO Z9x, що працюють на Snapdragon 6 Gen 1.

Далі йде топ смартфонів, які в Китаї продаються в діапазоні до 1999 юанів (~275 доларів).

Десятку очолив Realme Neo 7, відразу за ним — iQOO Z9 Turbo+. Обидва апарати пропонують торішній флагманський процесор Dimensity 9300+. На третьому місці опинився Realme Neo7 SE зі Snapdragon 8 Gen 3.

У категорії до 2999 юанів (~410 доларів) на першому місці стоїть Realme GT7 Pro Racing — один із найдоступніших телефонів на флагманському чипсеті Snapdragon 8 Еlite. Друге і третє місця розділили iQOO Neo10 Pro і iQOO Neo10 на Dimensity 9400 і Snapdragon 8 Gen 3 відповідно.

Найкращим смартфоном у категорії до 3999 юанів (~550 доларів) став Realme GT 7 Pro, за яким слідують Redmi K80 Pro і OnePlus 13. Усі три пристрої пропонують Snapdragon 8 Elite.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.