Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші»

Фондовий ринок
36
Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші»
Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші»
Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинги Android-смартфонів з найкращим поєднанням ціни та потужності станом на кінець березня 2025 року. За традицією, було складено рейтинги одразу в декількох цінових категоріях.

Кредит онлайн на картку

У найдешевшій категорії, до 999 юанів (~135 доларів), лідером став Nubia Mavericks з чипсетом Unisoc T760. За ним ідуть Vivo Y200t і iQOO Z9x, що працюють на Snapdragon 6 Gen 1.
Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші»
Далі йде топ смартфонів, які в Китаї продаються в діапазоні до 1999 юанів (~275 доларів).
Десятку очолив Realme Neo 7, відразу за ним — iQOO Z9 Turbo+. Обидва апарати пропонують торішній флагманський процесор Dimensity 9300+. На третьому місці опинився Realme Neo7 SE зі Snapdragon 8 Gen 3.
У категорії до 2999 юанів (~410 доларів) на першому місці стоїть Realme GT7 Pro Racing — один із найдоступніших телефонів на флагманському чипсеті Snapdragon 8 Еlite. Друге і третє місця розділили iQOO Neo10 Pro і iQOO Neo10 на Dimensity 9400 і Snapdragon 8 Gen 3 відповідно.
Найкращим смартфоном у категорії до 3999 юанів (~550 доларів) став Realme GT 7 Pro, за яким слідують Redmi K80 Pro і OnePlus 13. Усі три пристрої пропонують Snapdragon 8 Elite.
Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші»
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems