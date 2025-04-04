Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші» — Finance.ua

Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року в категорії «топ за свої гроші»
Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинги Android-смартфонів з найкращим поєднанням ціни та потужності станом на кінець березня 2025 року. За традицією, було складено рейтинги одразу в декількох цінових категоріях.
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У найдешевшій категорії, до 999 юанів (~135 доларів), лідером став Nubia Mavericks з чипсетом Unisoc T760. За ним ідуть Vivo Y200t і iQOO Z9x, що працюють на Snapdragon 6 Gen 1.
Далі йде топ смартфонів, які в Китаї продаються в діапазоні до 1999 юанів (~275 доларів).
Десятку очолив Realme Neo 7, відразу за ним — iQOO Z9 Turbo+. Обидва апарати пропонують торішній флагманський процесор Dimensity 9300+. На третьому місці опинився Realme Neo7 SE зі Snapdragon 8 Gen 3.
У категорії до 2999 юанів (~410 доларів) на першому місці стоїть Realme GT7 Pro Racing — один із найдоступніших телефонів на флагманському чипсеті Snapdragon 8 Еlite. Друге і третє місця розділили iQOO Neo10 Pro і iQOO Neo10 на Dimensity 9400 і Snapdragon 8 Gen 3 відповідно.
Найкращим смартфоном у категорії до 3999 юанів (~550 доларів) став Realme GT 7 Pro, за яким слідують Redmi K80 Pro і OnePlus 13. Усі три пристрої пропонують Snapdragon 8 Elite.
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