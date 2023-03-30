McDonald's открыл новый ресторан в Виннице — Finance.ua

McDonald's открыл новый ресторан в Виннице Сегодня 12:26 — Личные финансы

McDonald's открыл новый ресторан в Виннице

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине открыла 30 марта новый ресторан в Виннице.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

«Винницкий ресторан, который был почти построен перед полномасштабным вторжением, открылся 30 марта. Это четвертый новый ресторан с момента возобновления деятельности McDonald’s в Украине. Теперь в городе работают три ресторана McDonald’s, а в целом в Украине — 73», — говорится в сообщении.

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«В только что открытом винницком ресторане для посетителей есть 125 мест в зале и 88 на террасе. Внутри доступны 10 терминалов самообслуживания. Автомобилисты смогут воспользоваться МакДрайвом с двумя линиями заезда. Ресторан будет работать с 07:00 до 22:00 компанией», — говорят в компании.

Строительство винницкого ресторана стартовало еще в 2021 году и большинство строительных работ было завершено к 24 февраля 2022 года.

«Отныне это заведение — четвертый новый ресторан, который открылся после начала полномасштабного вторжения. Ранее новые заведения McDonald’s появились в г. Киеве в Оболонском р-не, во г. Львове в Сиховском р-не и в с. Лесниках Киевской обл.», — добавили в McDonald’s.

Економічна Правда По материалам:

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