McDonald's открыл для посетителей десять заведений в Киеве: список адресов, где можно посидеть — Finance.ua
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McDonald's открыл для посетителей десять заведений в Киеве: список адресов, где можно посидеть

Личные финансы
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McDonald's открыл для посетителей десять заведений в Киеве: список адресов, где можно посидеть
McDonald's открыл для посетителей десять заведений в Киеве: список адресов, где можно посидеть
McDonald’s возобновил полноценную работу десяти ресторанов в столице. В заведениях уже работают залы, а также МакДрайв.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
«Сочный Биг Мак, хрустящие Чикен МакНагетс и неповторимая картошка Фри готовы к встрече с вами. Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности длинных очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что отныне мы открыты каждый день», — сказано в сообщении.
По каким адресам работают рестораны:
  • просп. Гагарина, 2-А;
  • просп. Бажана, 3-Б;
  • ул. Михаила Гришко, 7;
  • ул. Теодора Драйзера, 4;
  • ул. Вышгородская, 33-А;
  • ул. Большая Васильковская, 22;
  • просп. Броварской, 27;
  • просп. Академика Палладина, 7-А;
  • просп. Леся Курбаса, 19-А;
  • просп. Оболонский, 26А.
Напомним, McDonald’s закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф. Компания объяснила это соображениями безопасности. К переговорам об открытии ресторанов присоединился даже МИД.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября открылись первые три ресторана McDonald’s в Киеве, но только на левом берегу. Доставка также была доступна только вблизи заведений;
  • с 27 сентября сеть подключила к доставке еще семь ресторанов в Киеве, в том числе на правом берегу;
  • конкретные даты открытия ресторанов в других городах в компании пока не называют.
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По материалам:
Finance.ua
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