McDonald's открыл для посетителей десять заведений в Киеве: список адресов, где можно посидеть — Finance.ua

McDonald's открыл для посетителей десять заведений в Киеве: список адресов, где можно посидеть
McDonald’s возобновил полноценную работу десяти ресторанов в столице. В заведениях уже работают залы, а также МакДрайв.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
«Сочный Биг Мак, хрустящие Чикен МакНагетс и неповторимая картошка Фри готовы к встрече с вами. Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности длинных очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что отныне мы открыты каждый день», — сказано в сообщении.
По каким адресам работают рестораны:
- просп. Гагарина, 2-А;
- просп. Бажана, 3-Б;
- ул. Михаила Гришко, 7;
- ул. Теодора Драйзера, 4;
- ул. Вышгородская, 33-А;
- ул. Большая Васильковская, 22;
- просп. Броварской, 27;
- просп. Академика Палладина, 7-А;
- просп. Леся Курбаса, 19-А;
- просп. Оболонский, 26А.
Напомним, McDonald’s закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф. Компания объяснила это соображениями безопасности. К переговорам об открытии ресторанов присоединился даже МИД.
Справка Finance.ua:
- 20 сентября открылись первые три ресторана McDonald’s в Киеве, но только на левом берегу. Доставка также была доступна только вблизи заведений;
- с 27 сентября сеть подключила к доставке еще семь ресторанов в Киеве, в том числе на правом берегу;
- конкретные даты открытия ресторанов в других городах в компании пока не называют.
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