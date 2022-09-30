McDonald's открыл для посетителей десять заведений в Киеве: список адресов, где можно посидеть — Finance.ua

McDonald's открыл для посетителей десять заведений в Киеве: список адресов, где можно посидеть Сегодня 10:32 — Личные финансы

McDonald's открыл для посетителей десять заведений в Киеве: список адресов, где можно посидеть

McDonald’s возобновил полноценную работу десяти ресторанов в столице. В заведениях уже работают залы, а также МакДрайв.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

«Сочный Биг Мак, хрустящие Чикен МакНагетс и неповторимая картошка Фри готовы к встрече с вами. Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности длинных очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что отныне мы открыты каждый день», — сказано в сообщении.

По каким адресам работают рестораны:

просп. Гагарина, 2-А;

просп. Бажана, 3-Б;

ул. Михаила Гришко, 7;

ул. Теодора Драйзера, 4;

ул. Вышгородская, 33-А;

ул. Большая Васильковская, 22;

просп. Броварской, 27;

просп. Академика Палладина, 7-А;

просп. Леся Курбаса, 19-А;

просп. Оболонский, 26А.

Напомним, McDonald’s закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф. Компания объяснила это соображениями безопасности. К переговорам об открытии ресторанов присоединился даже МИД.

Справка Finance.ua:

20 сентября открылись первые три ресторана McDonald’s в Киеве, но только на левом берегу. Доставка также была доступна только вблизи заведений;

с 27 сентября сеть подключила к доставке еще семь ресторанов в Киеве, в том числе на правом берегу;



конкретные даты открытия ресторанов в других городах в компании пока не называют.

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