Mazda приостановила производство автомобилей для Ближнего Востока Сегодня 22:15

Компания планирует увеличить объемы выпуска автомобилей для Европы и других рынков

Японский автопроизводитель Mazda приостановил производство автомобилей, предназначенных для Ближнего Востока, из-за фактического закрытия Ормузского пролива.

Об этом сообщает NHK.

Mazda ежегодно экспортировала около 30 тысяч автомобилей в Саудовскую Аравию, Израиль и другие страны региона.

Компания сохраняла уровень своего производства неизменным после начала военных действий против Ирана.

Дальнейшие шаги производителя

Последующие шаги производителя будут зависеть от ситуации в регионе.

Компания планирует увеличить объемы выпуска автомобилей для Европы и других рынков, где растет спрос.

Отмечается, что на фоне ситуации вокруг Ирана другая японская компания — Toyota в марте сократила производство автомобилей для Ближнего Востока примерно на 20 тысяч единиц. В апреле она также сократит производство на 24 тысяч единиц.

Автопроизводитель Nissan в марте сократил выпуск примерно на 1200 автомобилей и сделает примерно то же в апреле.

