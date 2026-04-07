Mazda приостановила производство автомобилей для Ближнего Востока
Японский автопроизводитель Mazda приостановил производство автомобилей, предназначенных для Ближнего Востока, из-за фактического закрытия Ормузского пролива.
Об этом сообщает NHK.
Mazda ежегодно экспортировала около 30 тысяч автомобилей в Саудовскую Аравию, Израиль и другие страны региона.
Компания сохраняла уровень своего производства неизменным после начала военных действий против Ирана.
Дальнейшие шаги производителя
Последующие шаги производителя будут зависеть от ситуации в регионе.
Компания планирует увеличить объемы выпуска автомобилей для Европы и других рынков, где растет спрос.
Отмечается, что на фоне ситуации вокруг Ирана другая японская компания — Toyota в марте сократила производство автомобилей для Ближнего Востока примерно на 20 тысяч единиц. В апреле она также сократит производство на 24 тысяч единиц.
Автопроизводитель Nissan в марте сократил выпуск примерно на 1200 автомобилей и сделает примерно то же в апреле.
