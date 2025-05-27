Mazda показала новый уникальный электрический кроссовер (фото) — Finance.ua
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Mazda показала новый уникальный электрический кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Mazda показала новый уникальный электрический кроссовер (фото)
Mazda показала новый уникальный электрический кроссовер (фото)
Mazda показала новый полностью электрический кроссовер EZ-60. Ранее говорили о версии с увеличенным запасом хода для Европы под названием CX-6e, но теперь в Китае рассказали подробности именно об электрической модели.
Выглядит машина почти так же, как и версия с увеличенным запасом хода — у нее такие же световые блоки, закрытые радиаторные решетки, цифровые боковые зеркала и встроенные дверные ручки. Внешний вид получился современным и стильным.
Mazda показала новый уникальный электрический кроссовер (фото)
Главное — это характеристики. Машина имеет электродвигатель на 255 лошадиных сил, она может ехать до 185 километров в час. Батарея имеет литий-железо-фосфатную, а весит кроссовер около 2,2 тонны.
По официальным данным, на одном заряде она может проехать около 600 километров, что почти так же, как у Tesla Model Y.
Mazda показала новый уникальный электрический кроссовер (фото)
Уже поступило более 18 тысяч предварительных заказов. Распределение веса в машине немного смещено назад — 47% спереди и 53% сзади.
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Внутри EZ-60 обещают много крутых фишек: 3D-дисплей на лобовом стекле, большой сенсорный экран почти 27 дюймов, помощник на базе искусственного интеллекта, отличную аудиосистему с 23 динамиками и удобные передние сиденья с массажем, подогревом, вентиляцией.
По материалам:
Ampercar
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