Mazda представила электрический седан в спортивном стиле (фото) — Finance.ua

Mazda представила электрический седан в спортивном стиле (фото)
Линейку Mazda EZ-6 расширил вариант Sport Edition. Недорогой седан будет предложен в электрифицированных версиях с запасом хода до 1300 км.
О самой интересной «шестерке» Mazda сообщает сайт CarNewsChina.
Седану Mazda EZ-6 добавили спортивный стиль. Автомобиль отличается темным глянцевым декором и особыми 19-дюймовыми дисками черного цвета. Также видны красные тормозные суппорты.
Салон Mazda EZ-6 украшен кожей и алькантарой, которые разбавлены контрастными красными швами и темным хромом. Установлен цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло.
Кроме того, комплектация включает в себя панорамную крышу, электропривод кресел, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности и аудиосистему Sony с 14 динамиками.
Новая «шестерка» Mazda доступна в нескольких электрифицированных вариантах. 258-сильный электромобиль способен разогнаться до сотни за 7,6 с. Можно выбрать батареи емкостью 56 и 68,8 кВт∙ч: запас хода составляет 480 и 600 км соответственно.
Альтернатива — плагин-гибриды Mazda EZ-6 с 218-сильным электромотором и бензиновым генератором на 95 л. с.
Есть версии, способные проехать 130 или 200 км в электрическом режиме, а расход горючего составляет 3,6 л на 100 км. Общий запас хода достигает 1300 км. Цена Mazda EZ-6 в Китае стартует примерно с 24 000 долларов.
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