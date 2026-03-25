Mazda готовит электрический пикап мощностью 600 л.с.
Японский бренд Mazda рассматривает возможность выхода в сегмент пикапов с новой моделью мощностью около 600 л.с. Потенциальная новинка может существенно изменить подход компании к формированию модельного ряда.
Ключевая интрига заключается не только в технических характеристиках, но и в происхождении автомобиля, пишет Carscoops.
Сотрудничество с Changan как основа проекта
Mazda уже долгое время сотрудничает с китайским автопроизводителем Changan. В рамках совместного предприятия компании выпускают ряд моделей, в том числе EZ-6, а также работают над новыми электрокарами.
Новый пикап может оказаться еще одним продуктом этой кооперации. Речь идет о возможном ребрендинге электрического пикапа Deepal E07, который разработан китайской стороной.
Гибрид пикапа и кроссовера
Deepal E07 уже сейчас выглядит больше как некое футуристическое решение вроде Tesla Cybertruck, чем традиционная модель Mazda. Его ключевая особенность — это трансформированный кузов с выдвижной задней частью, позволяющий совмещать функциональность SUV и пикапа.
Технические характеристики
Технические характеристики тоже впечатляют. Топовая версия оснащается двумя электромоторами и полным приводом, обеспечивающим около 440 кВт (примерно 590−600 л.с.).
Разгон до 100 км/ч занимает около 3,9 секунды. Аккумулятор емкостью 90 кВт-ч обеспечивает запас хода до 550 км, что делает модель не только быстрой, но и практичной для повседневного использования.
Развитие сегмента высокопроизводительных пикапов
Идея создания мощного пикапа выглядит логичной на фоне глобальных тенденций.
Сегмент быстрых и технологичных пикапов стремительно развивается, что уже подтвердили такие модели, как BYD Shark 6 и гибридные версии Ford Ranger.
Для Mazda это возможность расширить электрическую линейку и уменьшить средние выбросы углекислого газа, что особенно важно для глобальных рынков. В настоящее время у бренда нет собственного полностью самостоятельного пикапа, ведь модель Mazda BT-50 базируется на платформе Isuzu D-Max.
Проект без официального подтверждения
Официального подтверждения запуска такого пикапа под брендом Mazda пока нет. Впрочем, сам факт того, что топ-менеджмент компании открыто обсуждает подобный сценарий, говорит об изменении в мышлении бренда.
Mazda обычно ассоциируется с эффективностью, технологиями Skyactiv и драйверским характером, но потенциальный электрический пикап мощностью 600 л.с. может стать самым радикальным продуктом в истории.
