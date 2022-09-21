Майнинг альткоинов на видеокартах рухнул — флагманы NVIDIA и AMD дают мизерную прибыль — Finance.ua

Майнинг альткоинов на видеокартах рухнул — флагманы NVIDIA и AMD дают мизерную прибыль 21.09.2022, 00:51 — Технологии&Авто

Майнинг альткоинов на видеокартах рухнул — флагманы NVIDIA и AMD дают мизерную прибыль

Всего за день после перехода Ethereum с Proof of Work (PoW) в Proof of Stake (PoS) прибыльность GPU-майнинга серьезно снизилась и сохраняет тенденцию к дальнейшему падению. Надежды майнеров на альтернативные «монеты» были похоронены их низкой капитализацией и высокой сложностью добычи новых блоков.

По данным на 16 сентября, прибыль в $0,01-0,06 в день по цене $0,10 за кВт*ч на альтернативных криптовалютах демонстрировали только видеокарты GeForce RTX 3090, AMD Radeon RX 6800 XT, RX 6800 и Radeon RX 6600. Сейчас же ни одна из этих видеокарт не демонстрирует положительного результата.

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Крах затронул как мелких, так и крупных майнеров. Больше нет смысла арендовать помещение, нанимать персонал и вообще делать какие-либо вложения в эту сферу. Конечно, рынок криптовалют непредсказуем, и они могут снова вырасти — но именно непредсказуемость и является препятствием для инвестиций в майнинг. Лучшее, что майнеры могут сделать сейчас — распродать имеющееся оборудование.

Джаред Уолтон из Tom’s Hardware ожидает в ближайшее время переполнения рынка подержанными видеокартами. Обозреватель также ждет дальнейшего обвала цен на них и не рекомендует геймерам покупать любую видеокарту дороже $500 прямо сейчас. Также следует быть осторожным при покупке графического адаптера с рук — лучше для этого пользоваться проверенными маркет-плейсами, поддерживающими возврат товара сторонним продавцам.

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