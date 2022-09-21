Майнинг альткоинов на видеокартах рухнул — флагманы NVIDIA и AMD дают мизерную прибыль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Майнинг альткоинов на видеокартах рухнул — флагманы NVIDIA и AMD дают мизерную прибыль

Технологии&Авто
44
Майнинг альткоинов на видеокартах рухнул — флагманы NVIDIA и AMD дают мизерную прибыль
Майнинг альткоинов на видеокартах рухнул — флагманы NVIDIA и AMD дают мизерную прибыль
Всего за день после перехода Ethereum с Proof of Work (PoW) в Proof of Stake (PoS) прибыльность GPU-майнинга серьезно снизилась и сохраняет тенденцию к дальнейшему падению. Надежды майнеров на альтернативные «монеты» были похоронены их низкой капитализацией и высокой сложностью добычи новых блоков.
По данным на 16 сентября, прибыль в $0,01-0,06 в день по цене $0,10 за кВт*ч на альтернативных криптовалютах демонстрировали только видеокарты GeForce RTX 3090, AMD Radeon RX 6800 XT, RX 6800 и Radeon RX 6600. Сейчас же ни одна из этих видеокарт не демонстрирует положительного результата.
Читайте также
Крах затронул как мелких, так и крупных майнеров. Больше нет смысла арендовать помещение, нанимать персонал и вообще делать какие-либо вложения в эту сферу. Конечно, рынок криптовалют непредсказуем, и они могут снова вырасти — но именно непредсказуемость и является препятствием для инвестиций в майнинг. Лучшее, что майнеры могут сделать сейчас — распродать имеющееся оборудование.
Джаред Уолтон из Tom’s Hardware ожидает в ближайшее время переполнения рынка подержанными видеокартами. Обозреватель также ждет дальнейшего обвала цен на них и не рекомендует геймерам покупать любую видеокарту дороже $500 прямо сейчас. Также следует быть осторожным при покупке графического адаптера с рук — лучше для этого пользоваться проверенными маркет-плейсами, поддерживающими возврат товара сторонним продавцам.
Если планируете работать с криптой, рекомендуем воспользоваться биржей EXMO. Простой интуитивный интерфейс позволяет легко начать путь в трейдинге, а за торги можно вернуть до 70% комиссии. Кроме того, вы можете пригласить друзей и заработать 25% комиссий биржи по их операциям.

Легкий и понятный путь к крипте

По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.