Ethereum обрушился на 8% после The Merge — Finance.ua
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Ethereum обрушился на 8% после The Merge

Финтех и Карты
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Ethereum обрушился на 8% после The Merge
Ethereum обрушился на 8% после The Merge
За последние сутки криптовалюта эфириум упала в стоимости почти на 8% после перехода на «зеленый» блокчейн. На момент написания новости ЭТН торгуется за $1472, что на 7,74% меньше, чем за тот же период 24 часа назад.
Несмотря на значительное падение цены, аналитики предположили, что эфируму удастся закрепиться выше $1472 и в ближайшее время продемонстрировать значительный рост стоимости. Что касается рыночной капитализации ЭТН, то на момент написания новости она составляет $177,2 миллиарда.
Интересно, что технический директор Tether и Bitfinex Паоло Ардоино считает, что эфириум все еще отстает от биткоина. По словам технического директора Tether, ЭТН до сих пор не имеет четкого позиционирования, в то время как ВТС все давно называют цифровыми деньгами.
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«Биткоин давно воспринимают как одну из форм денег, а эфириум застрял между понятиями „деньги“ и „платформа“. ETH не может соперничать с BTC как вид денег, ведь у него до сих пор нет ограничения максимального количества изготовленных монет», — объяснил свою позицию Ардоино.
Напомним, вчера в 9:45 (по Киеву) состоялось The Merge. По словам разработчиков эфириума, никаких трудностей во время слияния зафиксировано не было. При обновлении основная сеть эфириума соединилась с Beacon Chain, полностью переведя криптовалюту на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake, более быстрый, более энергоэффективный и более безопасный способ масштабирования проектов. The Merge позволит снизить энергопотребление на 99% и, по словам Бутерина, откроет перед разработчиками новые возможности.
Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Хочу работать с криптой

По материалам:
noworries
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