Ethereum перешел на Proof-of-Stake — Finance.ua

Ethereum перешел на Proof-of-Stake Сегодня 15:32 — Финтех и Карты

Ethereum перешел на Proof-of-Stake

Одна из ведущих криптовалют Ethereum избавилась от необходимости в майнинге. Эффект от произошедшего сегодня в 9:43 по киевскому времени и называемого The Merge равен отключению от потребления электричества Финляндии. Вместо алгоритма подтверждения Proof-of-Work (PoW), предусматривающего майнинг, Ethereum будет использовать систему Proof-of-Stake (PoS), которая предусматривает вознаграждение за долю.

Стоимость Ethereum после слияния снизилась менее чем на 1% — до $1605 за первые несколько минут, и практически не изменилась в дальнейшем. За две недели до слияния цена Ethereum выросла на 4%, но по-прежнему остается ниже на 15,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Майнеров Ethereum сменят валидаторы — отправили не менее 32 ETH на специальный адрес, откуда криптовалюту невозможно вывести. Вознаграждение за новый блок в блокчейне будет случайно распределяться между валидаторами. Чем большую «ставку» сделал валидатор — тем выше вероятность награды. Выигравший получает комиссию за транзакцию и дополнительные ETH. Предусматривается и вознаграждение за другие действия, связанные с защитой сети.

PoS также существенно уменьшает вероятность «атаки 51%» — сговора владельцев более половины хешрейта сети с целью контроля над ней. Пока такие действия будут сопровождаться риском значительных потерь.

Однако не стоит думать, что майнерам Ethereum обязательно нужно будет сворачивать деятельность. На том же методе шифрования Ethash работает Ethereum Classic и еще ряд криптовалют. Переход на их «добычу» может занять минуты при тщательной предварительной подготовке. Также существует множество других алгоритмов и криптовалют. Вопрос только в денежной стоимости этих криптоактивов — однако, скорее всего, он повысится, если вырастет спрос.

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