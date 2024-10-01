Материнская компания TikTok хочет создать собственную модель ИИ на чипах Huawei — Finance.ua

Материнская компания TikTok хочет создать собственную модель ИИ на чипах Huawei 01.10.2024, 01:43 — Технологии&Авто

Материнская компания TikTok хочет создать собственную модель ИИ на чипах Huawei

Китайская материнская компания TikTok, ByteDance, планирует разработать модель искусственного интеллекта, обучение которой будет проходить на чипах от Huawei Technologies.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что американские ограничения вынуждают компанию искать внутренних поставщиков чипов. ByteDance уже перешла на использование отечественных поставщиков чипов для искусственного интеллекта и ускорила разработку собственных решений, поскольку США с 2022 года начали ограничивать экспорт передовых чипов для ИИ, таких как производимые лидером рынка Nvidia.

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Искусственный интеллект стал ключевым элементом в сфере технологий, где компании в разных отраслях — от игр до электронной коммерции — пытаются выделиться, интегрируя индивидуальные модели ИИ, использующие распознавание шаблонов для принятия решений.

Следующим шагом ByteDance в гонке за развитием ИИ станет использование чипа Huawei Ascend 910B для обучения обширной языковой модели искусственного интеллекта. ByteDance уже использует Ascend 910B преимущественно для менее ресурсоемких задач инференции.

Обучение моделей ИИ требует гораздо больше ресурсов и огромного количества данных, поэтому используются высокопроизводительные чипы, такие как премиальные графические процессоры Nvidia. Новая ИИ-модель будет менее мощной, чем имеющаяся в ByteDance модель Doubao, отметил один из источников агентства.

Економічна Правда По материалам:

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