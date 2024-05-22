Материнская компания соцсети Трампа получила убыток более чем в 300 миллионов долларов — Finance.ua
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Материнская компания соцсети Трампа получила убыток более чем в 300 миллионов долларов

Фондовый рынок
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Материнская компания соцсети Трампа получила убыток более чем в 300 миллионов долларов
Материнская компания соцсети Трампа получила убыток более чем в 300 миллионов долларов
Trump Media and Technology Group, владеющая социальной сетью бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social, потеряла более 300 миллионов долларов в первом квартале 2024 года.
Об этом сообщает AFP.
Недавно ставшая публичной TMTG с января по март получила чистый убыток в размере 327,6 миллиона долларов по сравнению с 210 тысячами долларов чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении компании.
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За квартал TMTG, основным активом которой является социальная сеть Truth Social, основанная Трампом после того, как его выгнали из Twitter и Facebook в 2021 году, получила всего 770 тысяч долларов от продаж.
Некоторые эксперты сравнивают TMTG с «акциями мемов», цены на которые часто определяются народной поддержкой, а не финансовым состоянием или видением бизнеса.
TMTG начала публично торговаться на бирже Nasdaq 26 марта, а это значит, что медиагруппа республиканского кандидата в Белом доме теперь обязана публиковать ежеквартальные результаты.
Трамп владеет 57,3% акций TMTG, которая в конце марта объединилась с подставной компанией Digital World Acquisition.
По материалам:
Економічна Правда
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