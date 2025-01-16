Материальная помощь на оздоровление: какие работники имеют на нее право — Finance.ua

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Материальная помощь на оздоровление: какие работники имеют на нее право

Личные финансы
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Материальная помощь на оздоровление: какие работники имеют на нее право
Материальная помощь на оздоровление: какие работники имеют на нее право
Материальная помощь на оздоровление — это разновидность социальной денежной выплаты отдельным категориям работников, уходящих в ежегодный отпуск. Какие работники и при каких условиях имеют право на ее получение, рассказали специалисты Юридического советчика ВПЛ.
Материальное пособие на оздоровление может выплачиваться отдельным категориям работников, например:
  • государственным служащим;
  • должностным лицам местного самоуправления;
  • педагогическим и научно-педагогическим работникам;
  • медицинским и фармацевтическим работникам;
  • работникам других сфер, в частности библиотекарям, работникам домов культуры и музеев.

Что нужно знать

В то же время, не существует единого нормативно-правового акта, которым был бы урегулирован вопрос выплаты этого пособия для всех этих работников: для каждой из категорий существует свое законодательство. Однако общие правила выглядят примерно одинаково для всех:
1. Главное условие выплаты материальной помощи на оздоровление — предоставление работнику ежегодного основного отпуска.
2. Законодательством не предусмотрено, когда выплачивается материальная помощь на оздоровление: при предоставлении основной части отпуска (не менее 14 к. дн.) или при предоставлении ее части (частей). Во всяком случае, вместе с заявлением на отпуск работник должен написать заявление о выплате материальной помощи на оздоровление.
3. Как правило, пособие на оздоровление выплачивается только работникам, работающим по основному месту работы.
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4. Размер пособия на оздоровление зависит от того, к какой категории работников принадлежит лицо. Для большинства работников бюджетных учреждений оно выплачивается в размере не более одного должностного оклада; для госслужащих, должностных лиц местного самоуправления — в размере среднемесячной зарплаты.
5. Работникам, работающим на условиях неполного рабочего времени, материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени.
6. Поскольку материальная помощь на оздоровление относится к фонду оплаты труда, именно поэтому его приравнивают к заработной плате и начисляют на нее зарплатные налоги: НДФЛ и военный сбор.
7. Неполученная материальная помощь на оздоровление не подлежит компенсации при увольнении. Поскольку во время увольнения работнику выплачивают только компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска и социального отпуска на детей, то для того чтобы получить материальную помощь на оздоровление, перед увольнением следует взять неиспользованную часть отпуска.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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