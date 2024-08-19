Mastercard сокращает персонал на 3% — Finance.ua

Mastercard сокращает персонал на 3% Сегодня 22:25 — Фондовый рынок

Mastercard сокращает персонал на 3%

Платежный оператор Mastercard сокращает свою глобальную численность персонала на 3% в рамках реорганизации, которую он объявил в начале этого года.

Об этом сообщает Reuters.

Сокращение коснется около 1 000 человек исходя из последних данных о рабочей силе компании. Согласно данным годового отчета, в конце прошлого года в базирующейся в Нью-Йорке компании Purchase работало 33 400 сотрудников.

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«В связи с этими изменениями мы планируем перераспределить ресурсы в направления роста», — заявил представитель Mastercard, в частности, расширение на новые рынки и усиление подразделения, занимающегося кибербезопасностью и борьбой с мошенничеством.

В прошлом месяце финансовый директор Mastercard Сачин Мехра заявил, что компания зафиксирует единовременные расходы на реструктуризацию в размере 190 миллионов долларов за три месяца, истекшие 30 сентября.

Економічна Правда По материалам:

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