Mastercard сокращает персонал на 3% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mastercard сокращает персонал на 3%

Фондовый рынок
22
Mastercard сокращает персонал на 3%
Mastercard сокращает персонал на 3%
Платежный оператор Mastercard сокращает свою глобальную численность персонала на 3% в рамках реорганизации, которую он объявил в начале этого года.
Об этом сообщает Reuters.
Сокращение коснется около 1 000 человек исходя из последних данных о рабочей силе компании. Согласно данным годового отчета, в конце прошлого года в базирующейся в Нью-Йорке компании Purchase работало 33 400 сотрудников.
Читайте также
«В связи с этими изменениями мы планируем перераспределить ресурсы в направления роста», — заявил представитель Mastercard, в частности, расширение на новые рынки и усиление подразделения, занимающегося кибербезопасностью и борьбой с мошенничеством.
В прошлом месяце финансовый директор Mastercard Сачин Мехра заявил, что компания зафиксирует единовременные расходы на реструктуризацию в размере 190 миллионов долларов за три месяца, истекшие 30 сентября.

Кредит к зарплате на Finance.ua

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.