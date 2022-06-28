Массовые обстрелы на выходных: сколько потратила россия на ракеты — Finance.ua

Массовые обстрелы на выходных: сколько потратила россия на ракеты Сегодня 12:40

В последние выходные июня враг выпустил по территории Украины от 60 до 80 ракет как с территории как россии, так и беларуси.

Речь идет о таких категориях ракет:

«Точка-У»,

Х-22,

«Оникс»,

«Искандер»,

«Калибр»,

Х-101

Сколько это стоило России

Согласно подсчетам издания Forbes, только на обстрелы главного города Украины 26 июня, россияне потратили 50 — 80 миллионов долларов. В то время как общая стоимость российских ракет может колебаться в диапазоне от 150 до 220 миллионов долларов.

Следует учитывать, что иногда не удается определить точное количество российских ракет или их вид. Поэтому невозможно подсчитать точную сумму. Для вышеперечисленных расчетов использовали следующие оценки стоимости ракет:

Х-101 — 13 миллионов долларов,

«Калибр» — 6,5 миллиона долларов,

«Искандер» — 3 миллиона долларов,

«Оникс» — 1,25 миллиона долларов,

Х-22 — 1 миллион долларов,

«Точка-У» — 0,3 миллиона долларов.

Справка Finance.ua:

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило в понедельник, что россия вошла в дефолт по внешнему долгу ввиду неспособности делать процентные платежи, вызванной западными санкциями после ее вторжения в Украину.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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