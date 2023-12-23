Маск заявляет, что Cybertruck можно будет использовать как лодку — Finance.ua

Маск заявляет, что Cybertruck можно будет использовать как лодку Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

Маск заявляет, что Cybertruck можно будет использовать как лодку

CEO компании Tesla Илон Маск говорит, что электропикап Cybertruck в скором времени можно будет использовать как лодку. Об этом пишет Business Insider.

«Мы собираемся предложить мобильный пакет, который позволит Cybertruck преодолевать как минимум 100 метров воды как лодку. В основном нужно просто улучшить герметизацию двери кабины», — написал Маск в публикации X.

Маск анонсировал будущую функцию, отвечая на пост другого пользователя X, Сойера Мерритта.

Мерритт опубликовал отрывок видео из последнего эпизода сериала об автомобилях Jay Leno’s Garage, где был представлен Cybertruck. В видео вице-президент Tesla по инженерии транспортных средств Ларс Морави заявил, что Cybertruck можно превратить в лодку.

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«Илон действительно хотел сделать его лодкой. Транспортное средство почти плавает, возможно, нужно добавить немного положительной плавучести, чтобы оно держалось на поверхности», — сказал Морави.

Маск впервые представил Cybertruck еще в 2019 году, но поставки пикапа начались только в конце ноября этого года. Несмотря на угловатый дизайн авто, у него есть ряд поклонников.

Недавно в соцсетях завирусилось видео, на котором пикап компании Ford спасает застрявший на бездорожье Cybertruck.

Видео вызвало критику в адрес Tesla, некоторые люди утверждают, что пикап не оправдывает своих заявлений о внедорожных возможностях. Однако другие утверждают, что на видео показан прототип, оснащенный не стандартными шинами (специально под эту модель была разработана внедорожная резина).

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