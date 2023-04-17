Маск заявил, что в настоящее время в Twitter работают 1500 сотрудников, и теперь он «почти безубыточный» — Finance.ua

Маск заявил, что в настоящее время в Twitter работают 1500 сотрудников, и теперь он «почти безубыточный»
Бизнесмен Илон Маск заявил, что сокращения штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter «почти безубыточный»
Об этом пишет Reuters.
Он рассказал, что сейчас в Twitter работают 1500 сотрудников, в то время как до массовых сокращений их было 8000. Reuters отмечает, что такие массовые сокращения затронули и инженеров платформы, что вызвало много сбоев в ее работе. На прошлой неделе в соцсети произошел шестой серьезный сбой с начала года.
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Маск рассказал, что когда он пришел, Twitter был в «минусе» на 3 млрд долларов, поэтому бизнесмен был вынужден принять радикальные меры, среди которых и массовые сокращения.
«В этом квартале мы можем выйти в плюс, если все пойдет хорошо», — комментирует Маск.
Он также отметил, что уменьшение рекламодателей после приобретения бизнесменом компании было связано с «циклическим характером расходов на рекламу», однако сейчас большинство рекламодателей вернулись.
Напомним, 4 ноября 2022 года Илон Маск стал отправлять работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Уже 5 ноября работники Twitter подали на компанию коллективный иск в суд из-за того, что новый гендиректор Twitter Илон Маск планирует ненадлежащим образом сократить более 3 тыс. сотрудников.
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11 ноября Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.
8 января компания Twitter в очередной раз уволила ратников: теперь сократили штат команды по вопросам доверия и безопасности, которая занимается глобальной модерацией контента.
Позже в СМИ появилась информация, что более 500 рекламодателей Twitter приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки Илоном Маском соцсети в 2022 году.
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