Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship — Finance.ua

Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship Сегодня 22:47 — Технологии&Авто

Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship

Готовится первый запуск супертяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Об этом заявил основатель компании «SpaceX» Илон Маск в Twitter.

Компания SpaceX ожидает одобрения соответствующих органов Соединенных Штатов Америки.

Сообщается, что первый полет ракеты Starship может состояться в понедельник, 10 апреля.

«Starship готовится к запуску», — написал Илон Маск.

Запустить ее планируют со стартовой площадки SpaceX в Техасе. В рамках тестового полета ракета должна выполнить один виток вокруг Земли.

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