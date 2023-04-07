Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship — Finance.ua

Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship
Готовится первый запуск супертяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.
Об этом заявил основатель компании «SpaceX» Илон Маск в Twitter.
Компания SpaceX ожидает одобрения соответствующих органов Соединенных Штатов Америки.
Сообщается, что первый полет ракеты Starship может состояться в понедельник, 10 апреля.
«Starship готовится к запуску», — написал Илон Маск.
Запустить ее планируют со стартовой площадки SpaceX в Техасе. В рамках тестового полета ракета должна выполнить один виток вокруг Земли.
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