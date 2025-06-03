Маск запустил мессенджер XChat по шифрованию в стиле Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск запустил мессенджер XChat по шифрованию в стиле Bitcoin

Технологии&Авто
15
Маск запустил мессенджер XChat по шифрованию в стиле Bitcoin
Маск запустил мессенджер XChat по шифрованию в стиле Bitcoin
Предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о запуске нового мессенджера под названием XChat в соцсети Х. Несмотря на обещания по разработке новой технологии, криптосообщество и технические эксперты восприняли новость скептически.
Об этом владелец Х написал в своей соцсети, пишет CCN.
Приложение, по словам разработчиков, базируется на языке программирования Rust и использует так называемое Bitcoin-style шифрование. Маск заявил, что новый сервис обеспечит максимально безопасное и анонимное общение, без привязки к телефонному номеру и с поддержкой всех типов файлов — текста, видео, аудио и изображений.
Пользователи нового мессенджера также будут иметь возможность отправлять файлы любого типа. Также в нем будут доступны аудио- и видеозвонки.
Читайте также
Как пишет Business Insider, в XChat можно будет помечать сообщения как непрочитанные и создавать групповые чаты.
Отмечается, что в мае 2023 года для платных пользователей Х разработчики создали возможность обмена зашифрованными сообщениями. Сейчас услуга остается платной, но ее дополнили и развили в XChat — полноценный сервис для обмена сообщениями.
TechCrunch пишет, что функция уже начала появляться у некоторых платных пользователей. Издание отмечает, что новый мессенджер от Х должен стать более мощной версией функции личных сообщений (DM), уже существующей в социальной сети.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems