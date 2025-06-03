Маск запустил мессенджер XChat по шифрованию в стиле Bitcoin — Finance.ua

Маск запустил мессенджер XChat по шифрованию в стиле Bitcoin 03.06.2025, 02:37 — Технологии&Авто

Маск запустил мессенджер XChat по шифрованию в стиле Bitcoin

Предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о запуске нового мессенджера под названием XChat в соцсети Х. Несмотря на обещания по разработке новой технологии, криптосообщество и технические эксперты восприняли новость скептически.

Об этом владелец Х написал в своей соцсети, пишет CCN.

Приложение, по словам разработчиков, базируется на языке программирования Rust и использует так называемое Bitcoin-style шифрование. Маск заявил, что новый сервис обеспечит максимально безопасное и анонимное общение, без привязки к телефонному номеру и с поддержкой всех типов файлов — текста, видео, аудио и изображений.

Пользователи нового мессенджера также будут иметь возможность отправлять файлы любого типа. Также в нем будут доступны аудио- и видеозвонки.

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Как пишет Business Insider, в XChat можно будет помечать сообщения как непрочитанные и создавать групповые чаты.

Отмечается, что в мае 2023 года для платных пользователей Х разработчики создали возможность обмена зашифрованными сообщениями. Сейчас услуга остается платной, но ее дополнили и развили в XChat — полноценный сервис для обмена сообщениями.

TechCrunch пишет, что функция уже начала появляться у некоторых платных пользователей. Издание отмечает, что новый мессенджер от Х должен стать более мощной версией функции личных сообщений (DM), уже существующей в социальной сети.

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